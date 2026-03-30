「CDTVライブ！ライブ！」春フェス4時間スペシャル、タイムテーブル発表【一覧】
【モデルプレス＝2026/03/30】TBSにて、3月30日よる7時より生放送される『CDTVライブ！ライブ！春フェス4時間スペシャル』のタイムテーブルが発表された。
【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣
＝LOVE「とくべチュ、して」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」
Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
SWEET STEADY「SWEET STEP」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
【名曲ライブ！ライブ！】
JUJU「If We Hold On Together」
Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」
生田斗真「スーパーロマンス」
＝LOVE「劇薬中毒」
EXILE「Rising Sun」
CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」
超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）「どりーむじゃんぼ！」
≒JOY「電話番号教えて！」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
レミオロメン「さあはじめよう」
aoen「秒で落ちた」
EXILE「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」
King Gnu「AIZO」
Tama （Hysteric Blue）「春 〜spring〜」
Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」
M!LK「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」
【踊ってみた企画】
中務裕太（GENERATIONS）
浦川翔平（THE RAMPAGE）
世界（EXILE/FANTASTICS）
木村慧人（FANTASTICS）
深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
川口蒼真（KID PHENOMENON）
小川桜花・山口綺羅（Girls2※「2」は正式には「2乗表記」）「好きすぎて滅！（M!LK）」
鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」
乃木坂46「サヨナラの意味」
FANTASTICS「FINALE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣
◆よる7時台
＝LOVE「とくべチュ、して」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」
Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
SWEET STEADY「SWEET STEP」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
JUJU「If We Hold On Together」
Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」
◆よる8時台
生田斗真「スーパーロマンス」
＝LOVE「劇薬中毒」
EXILE「Rising Sun」
CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」
超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）「どりーむじゃんぼ！」
≒JOY「電話番号教えて！」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
レミオロメン「さあはじめよう」
◆よる9時台
aoen「秒で落ちた」
EXILE「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」
King Gnu「AIZO」
Tama （Hysteric Blue）「春 〜spring〜」
Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」
M!LK「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」
【踊ってみた企画】
中務裕太（GENERATIONS）
浦川翔平（THE RAMPAGE）
世界（EXILE/FANTASTICS）
木村慧人（FANTASTICS）
深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
川口蒼真（KID PHENOMENON）
小川桜花・山口綺羅（Girls2※「2」は正式には「2乗表記」）「好きすぎて滅！（M!LK）」
◆よる10時台
鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」
乃木坂46「サヨナラの意味」
FANTASTICS「FINALE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】