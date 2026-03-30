『リブート』裏切り者の“正体”にネットざわつく
俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の最終回が29日に放送された。物語は“100億”を巡る攻防と、警察内部に潜んでいたスパイの正体が明らかになる展開を迎え、緊迫のクライマックスとともに大きな反響を呼んだ。
【写真】ネット衝撃…裏切り者の”正体”が判明した！
最終回では、冬橋（永瀬廉）に捕らわれた早瀬（鈴木亮平）が逃げ場を失い、極限状態で決断を迫られる。一方、夏海（戸田恵梨香）も合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていたが、すでにすべてをさらけ出したことで恐れを失い、その覚悟が合六の均衡を揺るがしていく。やがて合六は“100億”の受け渡しへと動き出し、それが取引なのか罠なのか判然としないまま、それぞれの思惑が交錯。事件に翻弄され続けた夫婦の物語は終局へと向かった。
物語の大きな焦点となっていた警察内部のスパイについては、これまで正親が疑われていたが、真の内通者は儀堂の部下・寺本（中川大輔）であることが判明。ハヤセ洋菓子店に突入した場面で、足立（蒔田彩珠）に対し突如牙をむいた寺本は「ただのバイトだよ。オンカジで沼って抜けられなくなってさ」と語り、金銭目的で合六側に加担していたことをあっさり認めた。雇い主すら知らないまま指示に従っていたという告白は、現代的な闇バイトの実態を想起させるものとなった。
直後に早瀬が現場に踏み込み寺本を制圧。長く張られてきた伏線が回収される形となり、物語は一気に収束へと向かう。放送後、SNSでは「寺本だったのか」「無害そうな人物が一番怪しい」「やっぱり寺本だと思ってた」などの声が相次いだほか、「闇バイトという設定がリアルすぎる」といった反応も見られた。
【写真】ネット衝撃…裏切り者の”正体”が判明した！
最終回では、冬橋（永瀬廉）に捕らわれた早瀬（鈴木亮平）が逃げ場を失い、極限状態で決断を迫られる。一方、夏海（戸田恵梨香）も合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていたが、すでにすべてをさらけ出したことで恐れを失い、その覚悟が合六の均衡を揺るがしていく。やがて合六は“100億”の受け渡しへと動き出し、それが取引なのか罠なのか判然としないまま、それぞれの思惑が交錯。事件に翻弄され続けた夫婦の物語は終局へと向かった。
直後に早瀬が現場に踏み込み寺本を制圧。長く張られてきた伏線が回収される形となり、物語は一気に収束へと向かう。放送後、SNSでは「寺本だったのか」「無害そうな人物が一番怪しい」「やっぱり寺本だと思ってた」などの声が相次いだほか、「闇バイトという設定がリアルすぎる」といった反応も見られた。