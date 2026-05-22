国会議員が大会議室の入り口に滞留するほどあふれかえっていた。【もっとに読む】高市支持“大派閥構想”は自民の醜い政局ゴッコ 将来の総裁候補も大ボス麻生太郎氏も実態は面従腹背自民党の麻生太郎副総裁ら11人が発起人になった高市早苗首相を応援する議員連盟「国力研究会」が21日発足。国会内で初会合が開かれた。最高顧問に麻生氏、会長に加藤勝信元官房長官、幹事長に萩生田光一幹事長代行、事務総長に木原稔官房長官が