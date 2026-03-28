満田誠が神戸にレンタル…今季からG大阪に覚悟の完全移籍移行もプレータイム16分と激減
ヴィッセル神戸は28日、ガンバ大阪のFW満田誠(26)を期限付き移籍で獲得したことを発表した。期間はJ1百年構想リーグ終了までになるという。
満田は2025年2月にサンフレッチェ広島からG大阪に期限付き移籍をし、昨シーズンは国内の公式戦全試合に出場。昨年末には完全移籍に移行していた。しかし、イェンス・ヴィッシング新監督を迎えた今シーズンはリーグ戦のプレータイム16分のみとなっていた。
神戸の公式サイトを通じ、満田は「この度ガンバ大阪から期限付き移籍で加入することになりました、満田誠です。ACLEと百年構想リーグのタイトル獲得のために、全力で頑張ります」と報告した。
また、G大阪の公式サイトでは「今年から完全移籍で加入することになり、このチームの力になりたい気持ちがありながらも、それをピッチで示すことができず悔しく思います。成長してこのチームの力になれるように頑張ってきます」と思いを伝えている。
満田は2025年2月にサンフレッチェ広島からG大阪に期限付き移籍をし、昨シーズンは国内の公式戦全試合に出場。昨年末には完全移籍に移行していた。しかし、イェンス・ヴィッシング新監督を迎えた今シーズンはリーグ戦のプレータイム16分のみとなっていた。
また、G大阪の公式サイトでは「今年から完全移籍で加入することになり、このチームの力になりたい気持ちがありながらも、それをピッチで示すことができず悔しく思います。成長してこのチームの力になれるように頑張ってきます」と思いを伝えている。