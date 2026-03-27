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意外と知らない？気付かずに「心の洗脳」を受けているかもしれない6つのサイン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【脱出！】実は人から支配されている時のサイン6選と対処法／知らずに操られているかも…」と題した動画を公開した。動画では、気付かぬうちに他者から支配されている「心の洗脳」のサインと、その状況から抜け出すための具体的な対処法が解説されている。



Ryota氏はまず、日常的な会話の中で発生する心の洗脳を「ガスライティング」と定義し、支配されている時のサインを順番に紹介した。1つ目のサインとして「自分の意思が持てない」ことを挙げ、服装や食事選びといった小さな主張すら否定され続けることで、「相手が正しい、自分は間違っている」と思い込んでしまう危険性を指摘した。



続いて、買い物などの決断時に「その人の顔が浮かぶ」ことや、支配者が自身の価値観を押し付けてくることで「自分が普通ではないと思う」ようになる心理を解説。さらに、職場や家庭で不機嫌な態度をとる気分屋に対し、機嫌をとろうとして「自分の毎日が左右される」状態も、典型的な支配関係であると警鐘を鳴らす。



また、根拠のない「相手の主張ばかり信じる」ことや、その場を収めるために「悪くもないのに謝ってしまう」行動も、自己肯定感を低下させ、相手の支配を強固にする原因になると語る。Ryota氏は、謝る行為は上下関係を生み出すため、悪くない場面でむやみに謝罪する「その場逃れ」の態度は、ずるい人に狙われやすくなると強調した。



動画の終盤では、これらの支配者タイプに対する有効な対処法として「淡々と記憶のメモを取る」ことを提案した。ガスライティングは「正気を失わせる言動が多い」のが特徴だという。そのため、言われたことや出来事をメモや録音という証拠として残すことで、相手の言葉に惑わされず、支配から逃れることができると結論付けた。