＜独身義妹よ、ナゼ来る？＞私は母の言いなり？兄「自分の意志で動け」【第7話まんが：義妹の気持ち】
私（セリナ、30才）は、両親と実家で暮らしています。私は内向的な性格で、積極的に人とコミュニケーションをとることは得意ではありません。母はそんな私を不憫に思っているのでしょう。兄家族との食事や外出など、何かにつけて私を一緒に参加させようとしてきます。私も親孝行だと思って、母に言われるがまますべて応じてきました。けれどある日、私は兄から呼び出され「いい加減自立しろ」と言われてしまったのです。
私は子どもの頃と同じように、「兄の行事」に参加している感覚でした。けれど兄からは否定されました。「実家とウチとは別世帯。お前と俺たちだって、世帯が別。それに俺たちは血は繋がっているけど、お前とアヤは赤の他人だろ？」
「お前が来たくて来てるのであれば、別に構わない。将来のこととか関係なく、俺たちは喜んで受け入れるよ。でもさ、いい年して親の言いなりって……。ちゃんと自分の世界を確立して、自分の気持ちを言えるようになれよ？」
兄は私のことをとても心配しているように見えました。母にも兄にも心配されて、私は本当にダメだな……と自己嫌悪に陥ってしまいました。今まではとくに深く考えずに母の言うことを受け入れていましたが、はっきり「それは親孝行ではない」と言われてしまったのです。
私が自立をすることが一番の親孝行……兄からはそう言われました。私はただ流されるままで、自らの意志で行動していなかったのかもしれません。これからはちゃんと自分で考えて、自分の足で歩いていきたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
私は子どもの頃と同じように、「兄の行事」に参加している感覚でした。けれど兄からは否定されました。「実家とウチとは別世帯。お前と俺たちだって、世帯が別。それに俺たちは血は繋がっているけど、お前とアヤは赤の他人だろ？」
「お前が来たくて来てるのであれば、別に構わない。将来のこととか関係なく、俺たちは喜んで受け入れるよ。でもさ、いい年して親の言いなりって……。ちゃんと自分の世界を確立して、自分の気持ちを言えるようになれよ？」
兄は私のことをとても心配しているように見えました。母にも兄にも心配されて、私は本当にダメだな……と自己嫌悪に陥ってしまいました。今まではとくに深く考えずに母の言うことを受け入れていましたが、はっきり「それは親孝行ではない」と言われてしまったのです。
私が自立をすることが一番の親孝行……兄からはそう言われました。私はただ流されるままで、自らの意志で行動していなかったのかもしれません。これからはちゃんと自分で考えて、自分の足で歩いていきたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子