文化放送では 3月29日（日）午後8時30分から、『ボートレースライブ SG 第61回ボートレースクラシック 優勝戦 実況中継』を、同局をキーステーションに全国ネットで放送する。

「SGボートレースクラシック」は、SGレースの中でも特に長い歴史を誇る伝統ある大会で、格式高いレースとして位置付けられている『GRANDE5』のひとつ。前年のSG・GⅠ・GⅡレースの優勝レーサーや、GⅢ以下のレースでの優勝回数上位のレーサーたちが出場し、ハイレベルな戦いが繰り広げられるレースだ。

1着賞金は4200万円。優勝すれば年末のグランプリ出場に向けて大きなアドバンテージとなる重要な一戦としても注目されている。

今年の舞台は愛知県のボートレース蒲郡。三河湾に面したロケーションに位置するナイターレース場で、「SGボートレースクラシック」の開催は1992年以来、34年ぶり。幻想的な照明の中で繰り広げられる迫力あるレースは多くのファンを魅了してきた。比較的穏やかで走りやすい水面とされる一方、潮や風の影響によってレース展開が大きく変わることもあり、レーサーの技術と戦略が問われる水面としても知られる。



ゲスト）内川聖一

文化放送のスタジオには、現役時代はNPBを代表するアベレージヒッターとして活躍し、現在はプロ野球解説など幅広く活動する「野球人」内川聖一がゲストで出演。進行の寺島啓太アナウンサーとともに、優勝戦の見どころや魅力を伝える。

また、現地のボートレース蒲郡からは文化放送・高橋将市アナウンサーが実況を担当し、レースの模様を臨場感たっぷりに届ける。

2026年最初のSG王者が決まる注目の一戦を、全国のボートレースファンに生中継。



左から）寺島啓太、高橋将市



【特別番組概要】

■番組名 ： 『ボートレースライブ SG 第61回ボートレースクラシック 優勝戦 実況中継』

■放送日時 ： 2026年3月29日（日）文化放送：午後8時30分～9時00分 その他ネット各局：午後8時30分～8時55分

■ネット局 ： 北海道放送、青森放送、秋田放送、東北放送、山形放送、ラジオ福島、新潟放送、山梨放送、北陸放送、福井放送、静岡放送、東海ラジオ、岐阜放送、京都放送、ラジオ大阪、ラジオ関西、山陰放送、山陽放送、中国放送、山口放送、西日本放送、四国放送、南海放送、高知放送、RKB毎日放送、長崎放送、宮崎放送、南日本放送、琉球放送（文化放送を含む全30局ネット）

■ゲスト ： 内川聖一（野球人）

■スタジオ進行 ： 寺島啓太（フリーアナウンサー）

■現地実況 ： 高橋将市（文化放送アナウンサー）