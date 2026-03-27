9人乗りも可能な独特の室内レイアウトに反響集まる！

日本の自動車市場では、使いやすさや装備の充実度が重視される傾向が続いています。特に近年は、コンパクトでありながら家族でも使いやすいミニバンが安定した人気を保っています。

2026年2月の販売状況を見ても、トヨタ「シエンタ」やホンダ「フリード」などが好調で、子育て世帯を中心に支持されていることが分かります。

【画像】超いいじゃん！ これが全長4m級で「9人乗り仕様」の斬新ミニバンです！ 画像を見る（10枚）

大きすぎず、それでいて複数人での移動にも対応できる絶妙なサイズ感が、多くのユーザーにとって魅力となっているのでしょう。

一方で、こうした日本のトレンドとは異なる方向で評価されているモデルも世界には存在します。

そのひとつがダイハツの「グランマックス」です。日本では商用車としての印象が強いこのクルマですが、海外では生活を支える重要な存在として広く利用されています。

グランマックスが登場したのは2007年で、もともとはインドネシア市場向けの多目的バンとして開発されました。

その後、翌年にはトヨタ「タウンエース」や「ライトエース」として日本にも導入され、2020年にはダイハツブランドとして「グランマックスカーゴ」が販売されるなど、さまざまな形で展開されてきました。

さらに2024年秋には一度生産終了が発表されたものの、安全性能の見直しなどを経て2025年6月に販売が再開されており、根強い需要があることがうかがえます。

ボディサイズは全長4045mm×全幅1655mmと比較的コンパクトですが、全高は最大1930mmに達しており、室内空間には余裕があります。

この設計により、狭い道でも扱いやすく、それでいて多くの荷物や人を運べるという実用性が確保されています。

都市部でも地方でも使いやすいこのバランスが、長く支持されている理由のひとつといえるでしょう。

インドネシアではさらに多様な仕様が用意されている点も特徴的です。貨物専用のブラインドバン、荷台付きのピックアップ、そして乗用にも対応するミニバスといったバリエーションが展開されています。

特にミニバス仕様は最大9人乗りとなっており、後部に横向きの補助席を設けるなど、独特のレイアウトが採用されています。

このような設計は快適性よりも輸送効率を優先したもので、多人数を一度に運ぶという目的に特化しています。

外観は装飾を抑えたシンプルなものですが、その分だけ機能性が重視されています。厚みのあるフロントバンパーや14インチホイールに加え、最低地上高も日本仕様より15mm高く設定されており、路面状況の悪い環境でも安心して走行できる仕様となっています。こうした設計からは、過酷な条件での使用を前提とした耐久性への配慮が感じられます。

内装についても同様に、見た目の華やかさより使い勝手が優先されています。シンプルなレイアウトの中に収納スペースがしっかり確保されており、日常的な使用や業務での利便性が高められています。

長時間使うことを前提にした設計であるため、実際に使い続けることでその良さを実感できる仕上がりです。

搭載されるエンジンは1.3リッターと1.5リッターの直列4気筒で、いずれも5速MTが組み合わされます。

1.5リッターモデルには電子パワーステアリングが採用されており、狭い場所での取り回しのしやすさも考慮されています。突出した性能ではないものの、日常使用において十分な能力を備えています。

価格面も大きな魅力です。インドネシアでは1億8040万ルピア（約170万円 ※2026年3月下旬時点）から2億3335万ルピア（約220万円）という設定で、日本のミニバンと比べると手頃な価格帯に収まっています。

この価格と実用性のバランスが、多くのユーザーから支持されている理由といえるでしょう。

ネット上でもさまざまな声が見られ、「こういう割り切ったクルマは逆に魅力的」「実用性重視ってこういうことだよね」「見た目は地味だけど頼れそう」「仕事用としては理想的な一台」「価格と性能のバランスがすごい」「海外仕様のたくましさがいい」「シンプルだからこそ長く使えそう」といった肯定的な意見がある一方で、9人乗りのレイアウトに注目した声も多く、「9人乗りはさすがにギュウギュウやん」「横向きシートはなかなかワイルド」「満員だとちょっと大変そう」「でも大人数乗れるのは便利そう」といった驚きや率直な感想も見られます。

このように、実用性の高さに感心する意見と、独特な乗車スタイルへの戸惑いが入り混じりながら、多くの人の関心を集めているようです。