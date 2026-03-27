ボスニア・ヘルツェゴビナが激闘制す！ １−１で突入のPK戦の末にウェールズに勝利【欧州予選PO準決勝】
現地３月26日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ準決勝で、FIFAランキング35位のウェールズと同71位のボスニア・ヘルツェゴビナが対戦した。
ワールドカップ欧州予選プレーオフ（２次ラウンド）は、各組２位の12か国とネーションズリーグのグループ勝者４か国が出場。パスA〜Dの４つのトーナメントに分かれ、各パスの勝者が本大会出場権を獲得する。パスAにはイタリア、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北アイルランドが名を連ねている。
一進一退の攻防が続いた前半は、お互いにチャンスをモノにできず。スコアレスで終えると、試合が動いたのは51分だった。速攻からダニエル・ジェームズが強烈なミドルを決めて、ホームのウェールズが先制する。
それでも終盤の86分、エディン・ジェコがネットを揺らし、ボスニア・ヘルツェゴビナが追いつく。
１−１で90分を終え、延長戦でもスコアは変わらず。突入したPK戦を４−２で制したボスニア・ヘルツェゴビナが決勝に駒を進めた。
なおパスAの勝者は、ワールドカップグループステージのグループB（カナダ、スイス、カタール）に入ることが決まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ワールドカップ欧州予選プレーオフ（２次ラウンド）は、各組２位の12か国とネーションズリーグのグループ勝者４か国が出場。パスA〜Dの４つのトーナメントに分かれ、各パスの勝者が本大会出場権を獲得する。パスAにはイタリア、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北アイルランドが名を連ねている。
一進一退の攻防が続いた前半は、お互いにチャンスをモノにできず。スコアレスで終えると、試合が動いたのは51分だった。速攻からダニエル・ジェームズが強烈なミドルを決めて、ホームのウェールズが先制する。
１−１で90分を終え、延長戦でもスコアは変わらず。突入したPK戦を４−２で制したボスニア・ヘルツェゴビナが決勝に駒を進めた。
なおパスAの勝者は、ワールドカップグループステージのグループB（カナダ、スイス、カタール）に入ることが決まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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