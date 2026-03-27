初ランジェリー姿にも「緊張なし」？『FLASH』登場の蓬莱舞、写真集発売前に見せたオトナな色気

最新写真集発売！あまつまりなの表紙＆巻頭10P、ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨、2nd写真集発売の蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりな掲載の『FLASH』は3月24日(火)発売

写真集がいよいよ発売！ 蓬莱舞『FLASH』で先行公開した新たな挑戦

「制コレ22」グランプリを受賞し、現在はドラマや映画へと活動の幅を広げる蓬莱舞が、『FLASH』の誌面に登場した。

3月31日発売の2nd写真集『ラストシーン』から、貴重な未公開カットを独占先行掲載。5ページにわたるグラビアでは、自身初となるランジェリーカットにも挑戦している。

「意外と緊張しないで、自然体で撮影できました」と本人が語る通り、気負いのない瑞々しい姿が収められた。写真集への期待を一層高める、見応え十分の仕上がりだ。

【プロフィール】

加藤愛梨（ほうらい・まい）

20歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身

T160・B86 W58 H84

2022年、「制コレ22」でグランプリを受賞。グラビアアイドルとして人気を博す。現在は映画やドラマを中心に俳優としても活動している。

そのほか最新情報は公式X(@horai_mai)、公式Instagram（@horai.mai）にて

【クレジット】

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【写真集告知】

蓬莱舞2nd写真集『ラストシーン』は光文社より3月31日発売