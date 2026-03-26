＜速報＞米女子アリゾナ大会が開幕！ 日本勢先陣の笹生優花はパー発進 渋野日向子は午前3時55分にティオフ
＜フォード選手権 初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞“砂漠地帯”で行われる今週の米国女子ツアー第1ラウンドが、日本時間午後11時にスタートした。日本勢はフルメンバーの15人が出場。ここから続々とコースに飛び出していく。
【写真】砂漠を照らす笑顔 渋野日向子のスマイルが全開
先陣を切ったのは、1番パー4から第1組でスタートした笹生優花。ティショットをフェアウェイに置き、2打目を1.5メートル弱のチャンスにつけたが、惜しくもカップに入らずパーで滑り出した。その後、山下美夢有が10番から同11時33分にプレーを開始する。その他、主な日本勢では、渋野日向子が同27日午前3時55分に1番から出ていく。原英莉花は同1時1分、西郷真央＆竹田麗央組が同4時28分にティオフ予定。畑岡奈紗＆古江彩佳組が同5時12分から、というスケジュールになっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中＞米女子アリゾナ大会 リーダーボード
フォード選手権 初日の組み合わせ＆スタート時間
渋野の順位は？ 最新のポイントランキング
騒動から1年…流したうれし涙 笠りつ子が吐露した38歳の“苦悩”“葛藤”「今は宙ぶらりん」
小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
【写真】砂漠を照らす笑顔 渋野日向子のスマイルが全開
先陣を切ったのは、1番パー4から第1組でスタートした笹生優花。ティショットをフェアウェイに置き、2打目を1.5メートル弱のチャンスにつけたが、惜しくもカップに入らずパーで滑り出した。その後、山下美夢有が10番から同11時33分にプレーを開始する。その他、主な日本勢では、渋野日向子が同27日午前3時55分に1番から出ていく。原英莉花は同1時1分、西郷真央＆竹田麗央組が同4時28分にティオフ予定。畑岡奈紗＆古江彩佳組が同5時12分から、というスケジュールになっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中＞米女子アリゾナ大会 リーダーボード
フォード選手権 初日の組み合わせ＆スタート時間
渋野の順位は？ 最新のポイントランキング
騒動から1年…流したうれし涙 笠りつ子が吐露した38歳の“苦悩”“葛藤”「今は宙ぶらりん」
小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人