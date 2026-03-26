日本ハム、巨人、中日で活躍した中田翔氏（３６）が２６日、日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極ＳＰ」に出演。広島県民代表として広島愛などを語った。

番組終盤の上京エピソードを語る場面では巨人移籍した際のことを語り「日頃からみんながつけている時計だとか、ファッションもそうですし、バッグ、車もすべておしゃれで高級なものなので、これが東京のチームか」と衝撃を語った。とにかく明るい安村から「日本ハムの時はネックレスをしてたんですけど２本ぐらいだったと思う。ジャイアンツいってから７本ぐらいしてた」と振られたが、「逆に減ったっす」と告白。「日本ハムの時は金のネックレスを２〜３本つけてて、それが自分のスタイルだと思っていたんですけど、巨人に行ったら『巨人軍は紳士たれ』。僕は好き勝手言ってたタイプなので『言動とかも気をつけてください』って言われて。さすがに読売巨人軍には逆らえないと思って、金（のネックスレス）一本取ったっす」と明かし、中日移籍した際には「一本増やしました」と語り、爆笑を誘っていた。