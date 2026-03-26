中田翔氏が巨人移籍時の衝撃告白「さすがに読売巨人軍に逆らえないと思って金のネックレス一本取った」 中日移籍で「一本増やしました」
日本ハム、巨人、中日で活躍した中田翔氏（３６）が２６日、日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極ＳＰ」に出演。広島県民代表として広島愛などを語った。
番組終盤の上京エピソードを語る場面では巨人移籍した際のことを語り「日頃からみんながつけている時計だとか、ファッションもそうですし、バッグ、車もすべておしゃれで高級なものなので、これが東京のチームか」と衝撃を語った。とにかく明るい安村から「日本ハムの時はネックレスをしてたんですけど２本ぐらいだったと思う。ジャイアンツいってから７本ぐらいしてた」と振られたが、「逆に減ったっす」と告白。「日本ハムの時は金のネックレスを２〜３本つけてて、それが自分のスタイルだと思っていたんですけど、巨人に行ったら『巨人軍は紳士たれ』。僕は好き勝手言ってたタイプなので『言動とかも気をつけてください』って言われて。さすがに読売巨人軍には逆らえないと思って、金（のネックスレス）一本取ったっす」と明かし、中日移籍した際には「一本増やしました」と語り、爆笑を誘っていた。