山本由伸がドジャースタジアムでのサプライズ求婚を演出していた！指原「粋な計らい」感激←高橋茂雄が裏話明かす
サバンナ・高橋茂雄が２５日、ＮＨＫ「ＳＨＯＷＴＩＭＥ開幕！潜入！ドジャースタジアム舞台裏ＳＰ」に出演。昨年９月、ドジャースタジアムで大谷翔平投手の５１号ホームランを目撃した翌日、山本由伸投手の先発登板を見ることができたこと、そこで起こった奇跡のような出来事を明かした。
妻でタレント・清水みさとと２日間にわたって生観戦した高橋。２日目の試合で、ビールを買いに行ったところ、清水の舞台仲間で友人の「ミカちゃん」と偶然、５年ぶりに再会。ミカちゃんは彼氏と来ていたという。
すると「４回裏ぐらい」の時に、大型ビジョンに映されたカップルがキスをする『キスカメラ』のイベントがあり、ミカちゃんと彼氏が映し出されたかと思うと、「彼氏がいきなりひざまずいて、プロポーズしたんです！」。これに指原莉乃は「えぇ〜っ？！」と絶叫。高橋は「こんなことある？！」と顔を真っ赤にし、指原は「この動画、ＴｉｋＴｏｋで見ました！超話題になってた！」と興奮した。
高橋は突然のサプライズに仰天。「なんでこんなことできたんやろ？と思って聞いたら、旦那さん（彼氏）の方が山本由伸選手と大阪時代からずっと仲良くて。由伸選手にプロポーズの相談したら、ドジャースタジアムでやるのを『協力させてくれ』、って言ってくれて、プロポーズしたんやて」と明かし、指原は「すっごく素敵♥粋な計らい♥」と目をハートに。高橋は「この時のプロポーズの瞬間、大谷選手のホームランぐらい盛り上がってました」と興奮冷めやらぬ表情だった。確かに、清水が投稿した動画には、観客が大歓声で祝福や拍手をしていることが分かる。