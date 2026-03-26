26日（木）にセリエA女子のプレーオフ・チャレンジ第3戦が行われ、関菜々巳が所属するブスト・アルシーツィオはキエリとアウェーで対戦した。

レギュラーシーズン（RS）を8位で終えたブスト・アルシーツィオ。プレーオフ準々決勝でRS1位のコネリアーノに敗れ、5位～12位を決めるプレーオフ・チャレンジへと進んだ。

RS5位のキエリ、RS9位のフィレンツェ、RS10位のマチェラータと共にグループAに振り分けられたブスト・アルシーツィオは、1勝1敗で第3戦を迎えた。

関が先発起用された第1セット、序盤から中盤までブスト・アルシーツィオが先行する。しかし、20点を超えてから相手に追いつかれたブスト・アルシーツィオ。先にセットポイントを握ったものの、逆転でセットを奪われる。

続く第2セットは勢いに乗るキエリが前に出る入りに。対するブスト・アルシーツィオは反撃のきっかけを掴めず、中盤から終盤にかけてその差を広げられる。ブスト・アルシーツィオは第2セットを16-25の大差で落とす。

第3セット、2セットダウンで後がないブスト・アルシーツィオは出だしから4-10と差をつけられる。この場面で関はベンチに下がった。その後、粘ったブスト・アルシーツィオは最大7点差から2点差まで迫ったものの、最後までリードを奪うことができず。第3セットを落とし、ストレート負けを喫した。

ブスト・アルシーツィオはこの試合を終え、1勝2敗と負け越す結果となった。関は全セットでスタートから出場したものの、チームを勝利に導くことはできなかった。ブスト・アルシーツィオは次戦、31日（火）4:00よりフィレンツェとホームで対戦する。フィレンツェとは第1戦で対戦しており、その際はブスト・アルシーツィオがセットカウント1-3で敗れている。

■試合結果

ブスト・アルシーツィオ 0-3 キエリ

第1セット 26-28

第2セット 16-25

第3セット 21-25