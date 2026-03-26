宮舘涼太「バースデー生配信」で30分以上語り尽くすも…“交際報道” に言及せず、一部ファンはモヤモヤ
3月25日、Snow Manの宮舘涼太が33歳の誕生日を迎え、自身のInstagramでライブ配信をおこなった。だが、ファンの関心が集まっていた “あの話題” には最後まで触れなかった。
「この日、19時すぎから生配信をスタート。雨の影響で到着が遅れたことを丁寧に詫びる場面もあり、誠実な一面を見せていました。開始からわずか5分で視聴者は8万人に達しています」（芸能記者）
配信がおこなわれたのは、「HAPPY BIRTHDAY」のバルーンが飾られたシンプルな室内。衣装も黒系インナーにデニムジャケットという落ち着いたスタイルで、“舘様” らしい華やかさをあえて抑えた装いだった。
「このあと、およそ35分、CMキャラクターを務めているピザーラの話題や、4月スタートの連ドラ初主演作『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）、映画『黒牢城』、さらに公式YouTubeで公開される新曲『BANG!!』のMVについてなど、ファンからの質問に答えながら軽快にトークを展開していました」（同）
配信中には、市川團十郎や『ラヴィット！』（TBS系）で共演する若槻千夏、さらにはメンバーの向井康二からも祝福メッセージが寄せられ、終始なごやかなムードで進行。ノンストップでトークを続け、ファンを楽しませた。
その様子は昨年の生配信と変わらない光景だったのだが……。
「今年は、2月25日の『女性セブンプラス』で日本テレビ・黒田みゆアナウンサーとの交際が報じられています。宮舘さんは3月15日、会員制ブログで『このたびはみんなを不安な思いにさせて本当にごめんなさい』と謝罪しましたが、交際については『様々な憶測が飛び交う世の中』と、“あくまで憶測” であることを強調。
今回のインスタライブでも報道に関する言及はなく、一部のファンは複雑な心境を寄せています」（芸能プロ関係者）
Xではこんな声も上がっている。
《インライも拝見しましたが気持ちは全然戻りませんでした》
《どんな姿見ても最後には女がよぎって気持ちが沈むのがきつい》
それでも配信の最後、宮舘は「これからもみなさんに、楽しんでいただける自分でありたいと思います。今後とも応援よろしくお願いします」と呼びかけていた。その言葉はファンに届くのかーー。