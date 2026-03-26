始球式を実施！ 4/4開催の埼玉上尾HGにお笑いタレントの平野ノラさんが出演

26日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、4月4日（土）に所沢市民体育館で開催されるSVリーグ女子第22節GAME1の岡山シーガルズ戦に、お笑いタレントの平野ノラさんが出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

東京都葛飾区出身の平野さんは小学3年生からバレーボールを始めると、地元の強豪クラブである東金町ビーバーズに所属し、全国大会優勝を経験。中学、高校でもバレーボールを続け、チームのキャプテンを務めた。その後、31歳でコメディースクールに入学し、翌年デビュー。バブル時代をモチーフにしたネタでブレイクを果たした。近年はテレビやラジオのほか、片付け本の執筆やトークショーなど幅広く活動している。当日は始球式を務める予定だ。

平野さんはクラブを通してコメントを発表している。

「やっぴー！ミラーボールとバルーボールを二刀流で転がす平野ノラです！母のママさんバレーをきっかけに、バレーボールを小中高10年間、学生時代の全てを捧げてきました！心技体を鍛え、フェアプレーの精神を学び、諦めずやり抜く力をバレーを通して学びました。今があるのもバレーボールのお陰で、全てが財産です。そんな大好きなバレーボールの始球式に呼んでいただけてマンモスうれぴー！コートはお立ち台！ボールはマブダチ！肩パッドずれないようにがんばるんば！当日会場にいる皆さんと一緒に盛り上がりましょう！よろしくお願いします」