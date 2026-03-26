スヌーピーの親友ウッドストックをテーマにしたショップ「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」に春の新作、続々登場！
コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」に登場する、黄色くて小さな鳥・ウッドストックをテーマにしたショップ「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies(ウッドストックネスト スウィーツ アンド グッディーズ、以下WOODSTOCK NEST)」に、春の新作が登場。2026年3月20日から、店舗とオンラインストアにて新アイテムが販売されている。気になるラインナップをチェックしていこう。
【写真】「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」の春の新作グッズ＆スイーツを見る
■ぬいぐるみ＆マスコットにレイモンドとハリエットが加わった！
ビーグル・スカウトのメンバーで、黄色の小鳥たちの中でもひときわ目を引くパープルカラーのレイモンドがぬいぐるみに。「レイモンドぬいぐるみ」(2750円)は、温かみのあるペールカラーとふわっふわの手触りが最大の特徴。いつまでも撫でていたくなる。
さらに、ビーグル・スカウトの紅一点、ハリエットもマスコット化が実現。「ハリエットマスコット」(1980円)は、小ぶりのぬいぐるみにボールチェーンが付いた持ち歩きやすいアイテム。トレードマークの大きなリボンがかわいらしい。
■普段使いの雑貨は店舗オリジナルデザインが狙い目！
全国各地の有名観光地にある店舗だけのオリジナルカラー、オリジナルデザインの展開があることも、「WOODSTOCK NEST」ならではの特徴だ。お目当てのカラーを狙って旅行を計画するのも一興！
小物の収納にぴったりの「ミニポーチ」(各1760円)は、カラビナ付きでバッグにぶら下げて持ち歩ける。このアイテムのみ、共通カラーのホワイトと軽井沢オリジナルデザインのみ春アイテムの発売日から販売が始まり、湯布院、京都・錦、小樽、伊勢、川越オリジナルデザインは3月26日(木)より発売。また、オンラインストアでは全店共通のホワイトのみの取り扱いとなる。
春のムードを感じさせるペールトーンの「アクリルマグネット」(各770円)は、レトロなチケットを思わせるデザイン。旅の思い出やお土産にぴったり！
マグネットと合わせてゲットしたいのが「ファスナーチャーム」(各770円)。ずしっと重みのあるメタル素材で、高級感たっぷりのコレクターズアイテムだ。
小ぶりな「A5リングノート」(各1430円)も店舗ごとにデザインが異なる。中のページにもウッドストックのデザインがあしらわれ、バンド付きで持ち歩きやすいステーショナリーアイテム。
コンパクトなバッグにも入れられる「A5クリアファイル」(各440円)は、旅先のチケットやパンフレットを整理するのに便利。全店共通カラーと店舗オリジナルの2枚を持っておけば、より整頓がはかどりそう。
■店舗だけで購入可能！スイーツも見逃せない
オンラインストアでは取り扱いのない、店舗だけで手に入るスイーツは2種類登場。
濃厚なキャラメルの甘さと香ばしい焦がしバターの風味が品よくまとまった「焦がしバターキャラメルケーキ」(702円)は、コック帽を被ったウッドストックの焼き印がかわいい！
「映えすぎる」と大人気のレアチーズケーキに、淡いパープルの「レアチーズケーキ レイモンド(ブルーベリー)」(650円)が登場！定番のレモンチーズケーキとどちらも食べたい！
春休みはぜひ、大分・湯布院、長野・軽井沢、京都・錦、小樽店(SNOOPY茶屋2F)、伊勢店、川越店と、全国6カ所の「WOODSTOCK NEST」へ！オンラインストアもチェックして、かわいいウッドストックグッズを手に入れよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■ぬいぐるみ＆マスコットにレイモンドとハリエットが加わった！
ビーグル・スカウトのメンバーで、黄色の小鳥たちの中でもひときわ目を引くパープルカラーのレイモンドがぬいぐるみに。「レイモンドぬいぐるみ」(2750円)は、温かみのあるペールカラーとふわっふわの手触りが最大の特徴。いつまでも撫でていたくなる。
さらに、ビーグル・スカウトの紅一点、ハリエットもマスコット化が実現。「ハリエットマスコット」(1980円)は、小ぶりのぬいぐるみにボールチェーンが付いた持ち歩きやすいアイテム。トレードマークの大きなリボンがかわいらしい。
■普段使いの雑貨は店舗オリジナルデザインが狙い目！
全国各地の有名観光地にある店舗だけのオリジナルカラー、オリジナルデザインの展開があることも、「WOODSTOCK NEST」ならではの特徴だ。お目当てのカラーを狙って旅行を計画するのも一興！
小物の収納にぴったりの「ミニポーチ」(各1760円)は、カラビナ付きでバッグにぶら下げて持ち歩ける。このアイテムのみ、共通カラーのホワイトと軽井沢オリジナルデザインのみ春アイテムの発売日から販売が始まり、湯布院、京都・錦、小樽、伊勢、川越オリジナルデザインは3月26日(木)より発売。また、オンラインストアでは全店共通のホワイトのみの取り扱いとなる。
春のムードを感じさせるペールトーンの「アクリルマグネット」(各770円)は、レトロなチケットを思わせるデザイン。旅の思い出やお土産にぴったり！
マグネットと合わせてゲットしたいのが「ファスナーチャーム」(各770円)。ずしっと重みのあるメタル素材で、高級感たっぷりのコレクターズアイテムだ。
小ぶりな「A5リングノート」(各1430円)も店舗ごとにデザインが異なる。中のページにもウッドストックのデザインがあしらわれ、バンド付きで持ち歩きやすいステーショナリーアイテム。
コンパクトなバッグにも入れられる「A5クリアファイル」(各440円)は、旅先のチケットやパンフレットを整理するのに便利。全店共通カラーと店舗オリジナルの2枚を持っておけば、より整頓がはかどりそう。
■店舗だけで購入可能！スイーツも見逃せない
オンラインストアでは取り扱いのない、店舗だけで手に入るスイーツは2種類登場。
濃厚なキャラメルの甘さと香ばしい焦がしバターの風味が品よくまとまった「焦がしバターキャラメルケーキ」(702円)は、コック帽を被ったウッドストックの焼き印がかわいい！
「映えすぎる」と大人気のレアチーズケーキに、淡いパープルの「レアチーズケーキ レイモンド(ブルーベリー)」(650円)が登場！定番のレモンチーズケーキとどちらも食べたい！
春休みはぜひ、大分・湯布院、長野・軽井沢、京都・錦、小樽店(SNOOPY茶屋2F)、伊勢店、川越店と、全国6カ所の「WOODSTOCK NEST」へ！オンラインストアもチェックして、かわいいウッドストックグッズを手に入れよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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