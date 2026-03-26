K-POP第５世代ルーキー・NOWZユン「目標は日本で公演をすること」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月28日（土）夜９時より、i-dleらが所属するCUBE ENTERTAINMENTから2024年にデビューした５人組ボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）の日本デビューを記念した特別番組『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』を国内独占・無料配信。番組配信に向けたカウントダウン企画として、メンバーの個別アンケートインタビューを公開中。２日目は愛嬌満点のメインボーカル・ユンの回答を紹介する。
NOWZは、ヒョンビン、ユン、ヨンウ、ジンヒョク、シユンの５人で構成される注目の第５世代ルーキー。 グループ名の「NOW」は”現在”という今この瞬間を意味し、「Z」は終わりではなく、無限に広がる可能性と新たな始まりという意味が込められている。
本番組は、今年３月４日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎え、メンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑戦。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも、一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔をたっぷりとお届け。
◆ユン アンケート回答
１）お名前 イユン
２）生年月日 2003.08.27
３）MBTI ENTP
４）チャームポイントは？ かわいい顔♡
５）憧れのロールモデルは？ NCTヘチャン
６）「これだけはメンバーに負けない！」という特技は？ 愛嬌、高音！
７）お休みがあったら、何がしたい？ 日本旅行！！
８）最近のマイブームは？ ディズニー♡
９）自分の性格をひと言で表すと？ 愛嬌が多い、エギョジェンイ（愛嬌が多い人のこと、愛嬌屋さん？）
10）自分の「武器（ダンス・歌・表現力など）」は何？ 高音！、演技
11）一生のうちに一度はやってみたいことは？ バンジージャンプ
12）メンバーと日本でいきたい場所、やりたいことはありますか？ ディズニーランド
13）これからの目標は？ 日本で公演をすること
14）日本のファンへのメッセージをお願いします！ 日本のDAY_ANDの皆さんこれからもNOWZの日本活動を楽しみにしていてください♡
初めての日本式バラエティに戸惑いながらも積極的に挑むメンバーたち……その素顔や意外な一面が明らかになる『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は、３月28日（土）と４月４日（土）の夜９時から無料配信。
(C)CUBE ENTERTAINMENT INC.
本番組は、今年３月４日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎え、メンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑戦。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも、一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔をたっぷりとお届け。
◆ユン アンケート回答
１）お名前 イユン
２）生年月日 2003.08.27
３）MBTI ENTP
４）チャームポイントは？ かわいい顔♡
５）憧れのロールモデルは？ NCTヘチャン
６）「これだけはメンバーに負けない！」という特技は？ 愛嬌、高音！
７）お休みがあったら、何がしたい？ 日本旅行！！
８）最近のマイブームは？ ディズニー♡
９）自分の性格をひと言で表すと？ 愛嬌が多い、エギョジェンイ（愛嬌が多い人のこと、愛嬌屋さん？）
10）自分の「武器（ダンス・歌・表現力など）」は何？ 高音！、演技
11）一生のうちに一度はやってみたいことは？ バンジージャンプ
12）メンバーと日本でいきたい場所、やりたいことはありますか？ ディズニーランド
13）これからの目標は？ 日本で公演をすること
14）日本のファンへのメッセージをお願いします！ 日本のDAY_ANDの皆さんこれからもNOWZの日本活動を楽しみにしていてください♡
初めての日本式バラエティに戸惑いながらも積極的に挑むメンバーたち……その素顔や意外な一面が明らかになる『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は、３月28日（土）と４月４日（土）の夜９時から無料配信。
(C)CUBE ENTERTAINMENT INC.