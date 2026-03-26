松本明子、83年組“お神セブン”集結 還暦祝いラッシュに反響「懐かしい顔だらけ」「お神セブンええなぁ」
タレントの松本明子（59）が24日、自身のインスタグラムを更新。1983年にデビューした自身を含む大沢逸美、桑田靖子、小林千絵、徳丸純子、木元ゆうこ、森尾由美による“お神セブン”メンバーの集まりを報告し、豪華な集合ショットを公開した。
【写真】「懐かしい顔だらけ笑」還暦祝いに松本明子＆83年組“お神セブン”が集結
松本は「同期、逸美ちゃん還暦祝い（お祝い）」「今年はお神セブン、還暦祝いラッシュの特別な年です」とつづり、大沢の誕生日をメンバーで祝福したことを明かしている。
投稿では、ケーキを囲んだ笑顔の集合ショットや、食事会の様子など複数の写真を披露。さらに「GOOD lookingイッツミーこれからも健康第一で輝いてね！」とメッセージを送り、長年の友情が感じられる温かなひとときを伝えた。
また、手作りのパンやプレゼントの写真もアップし、和やかな交流の様子もうかがえる。松本は8月22日に開催する自主企画イベント『83年組アイドル アラ!?還ライブ』にも触れ、「頑張ろうね！」と今後の活動への意気込みもつづった。
この投稿に対し、ファンからは「懐かしい顔だらけ笑」「お神セブンええなぁ」「みなさんの空気感、雰囲気がいつも素敵です」「お若く見える」「アイドルの時と比べると、今の方が綺麗です」などの声が寄せられている。
83年デビュー組は“お神セブン”として知られ、松本や森尾らが名を連ねるグループで、近年もイベントなどで再集結している。
【写真】「懐かしい顔だらけ笑」還暦祝いに松本明子＆83年組“お神セブン”が集結
松本は「同期、逸美ちゃん還暦祝い（お祝い）」「今年はお神セブン、還暦祝いラッシュの特別な年です」とつづり、大沢の誕生日をメンバーで祝福したことを明かしている。
また、手作りのパンやプレゼントの写真もアップし、和やかな交流の様子もうかがえる。松本は8月22日に開催する自主企画イベント『83年組アイドル アラ!?還ライブ』にも触れ、「頑張ろうね！」と今後の活動への意気込みもつづった。
この投稿に対し、ファンからは「懐かしい顔だらけ笑」「お神セブンええなぁ」「みなさんの空気感、雰囲気がいつも素敵です」「お若く見える」「アイドルの時と比べると、今の方が綺麗です」などの声が寄せられている。
83年デビュー組は“お神セブン”として知られ、松本や森尾らが名を連ねるグループで、近年もイベントなどで再集結している。