実物展示もあり!? 東京・北千住マルイで「大ヤンキー展」をGW含む約3週間にわたり開催

E-VENTは4月18日〜5月10日、「大ヤンキー展」を、東京・北千住マルイ7階のイベントスペースにて開催します。

■前回の約3倍の開催規模で新作展示や体験も

同イベントは、「ヤンキー文化」をテーマにした体験展示で、今年2月に大宮マルイにて第一回目を開催。専門家監修による「変形学生服」や「特攻服」「単車」の実物展示や、細部までこだわり抜いて完全再現された「ヤンキーの部屋」を展開する内容となっています。

今回は、会場スペースを前回の約3倍に拡大するほか、会期を3週間以上に延長。「単車」や「改造原付」「改造チャリ」、「特攻服・変形学生服」も新たに追加し、“乗れる体験”も楽しめます。

さらに、「アルプスの少女ハイジ」とのコラボによるフォトスポットも登場。

物販では、公式アイテムや「アルプスの少女ハイジ」「なめ猫」のコラボグッズを再販します。同イベント限定の新グッズを多数取り揃えます。

■イベント概要

開催日時：2026年4月18日〜5月10日 10:00〜19:30 ※最終入場19:00

開催場所：北千住マルイ 7階 1010PARK

入場チケット：2026年4月より販売開始（事前チケット価格および販売方法はイベントサイト・公式SNSにて順次案内）

（フォルサ）