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平井拓郎「スタジオ練習でお客さんは増えない」間違った努力で一生売れないバンドの末路

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

QOOLANDの平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「【警告】週1スタジオより「年150本ライブ」が最強な理由。間違った努力で一生売れないバンドの末路」を公開した。動画では視聴者から寄せられた4つの質問に答える形で、バンド界における人間関係の築き方や、ライブパフォーマンスを向上させる実践的なアプローチについて語っている。



動画中盤で注目を集めたのは、「スタジオリハを徹底して月1回ライブをするバンド」と「ツアーを回り年間50～60本ライブをするバンド」のどちらが優れているかという質問だ。これに対し平井氏は、圧倒的に後者だと断言。「スタジオでの練習はライブを良くするためのものではあるんだけど、ライブでお客さんを獲得する練習っていうのを直接的につながるかっていうと難しい」と指摘した。さらに、ライブ本数をこなすことで「相手のお客さんが何考えてるのかなって思いながら」喋るといった、現場の空気を読み取る力が養われると語った。



また、バンドマン同士の人間関係については「ベース（基本）が敵やねん」と独自の視点を提示。対バン相手は本来ライバルであるため、初手での「挨拶」が極めて重要であり、挨拶によって敵ではないというサインを送ることができると説明した。加えて、「ギター＆ボーカルとベース＆ボーカルのどちらが難しいか」という問いには、ベース＆ボーカルだと回答。ベースはバスドラムにリズムを合わせるために重心が下がり首が縮むため、発声において構造的に不利になるという専門的な見解を示した。



動画の終盤では「手っ取り早くお客さんを増やす方法」にも言及。地方を拠点とするバンドに対し、東京で何かしらの手応えや注目を集め、それを地方に「持ち帰る」戦略が有効だと提言した。東京で火がついたという事実が、地方では大きな人気につながるとし、バンド活動における戦略的な立ち回りの重要性を強調して動画を締めくくった。