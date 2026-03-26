2026年4月6日（月）〜15日（水）の10日間、交通事故防止の啓発活動「全国交通安全運動（交通安全週間）」が実施される。



【写真】「曲がれないんじゃ！」こういう状況でした

そんななか、先日、都内でバスの運転士をしている、ずどどんぱ（@zudodonpa_zvw30）さんが怒りのポストをX（旧Twitter）に投稿。



「交差点曲がってすぐのところで路駐すんのやめれ。曲がれないんじゃ」



そんなつぶやきと共に投稿したのは、交差点内での悪質な路上駐車のイラスト。



続けて「ちなみにここに止めるのは道交法違反だからな」と投稿していた、ずどどんぱさん。



投稿の通り、交差点、およびその側端から5メートル以内は停車も駐車もしてはならないと、道路交通法第44条に定められている。



明らかな交通違反であり、さらに見通しの悪い曲がり角であれば危険極まりない状況を描いたイラスト投稿に、共感の声が殺到した。



「そもそも道交法違反」「教習所からやり直せ」

「そもそも、交差点5メートル以内の場所は『駐停車禁止』なんですよね…」



「反則金18,000円、反則点数4点。単体だと2点だが、安全運転義務違反の2点がほぼ確実に足される。一発免許取消あり」



「教習所で教わることだし試験でも問われるのに忘れてる奴が結構いるよね」



「教習所からやり直せといつも思ってる」



「ミキサー車に乗ってた時こんな車いっぱいいたなぁ…」



「大型トラック転がしてて初めてこの罠にハマった時の絶望感は半端なかった」



「大概この辺に停めるのは配送の軽1BOX、ひでぇ時はリアハッチ開けっぱでいなくなってるからな。トラックドライバーより」



「これ守ってない人たちから免許剥奪して欲しい（切実）。免許持ってない人たちもタクシーのドライバーさんにこの場所で停まることを要求しないでね」



「警察」に通報

交差点で悪質な路駐をするドライバーへの憤りを投稿したずどどんぱさんは、現役のバスの運転士。



バスなどの大型車は普通車よりもホイールベース（前輪と後輪の中心間の距離）が長く、曲がる時には大きな内輪差が生じる。



そのため、道幅が狭い交差点などではとくに、イラストのような状況で路駐車があると左折が困難となってしまう。



「行けそうな状況であれば、大きく頭を振って進むこともありますが、狭い交差点だと通れないので、クラクションを鳴らすか、降りて直接路駐の運転手にどいてもらうように伝えるか、警察に通報ですね」（ずどどんぱさん）



「停止線超えの停車」や「路駐スマホ」

また、ずどどんぱさんが「停止線を超えて止まるのも曲がれない原因になる」とXに投稿していたように、内輪差の大きい大型車が左折する際のスペースを確保するため、「停止線の位置は厳守してほしい」という声も多く寄せられた。



「また、自転車やバイクにありがちなのですが、路側帯に停車してスマホをいじってる人が多く、道幅によっては大型車が通れないためやめて欲しいです。



あと、バス停周辺には絶対に駐停車しないでほしいです。路駐があるとバス停に正着出来ないため、車椅子や年配の方など乗降が困難になります」（ずどどんぱさん）



「法律違反でも警察が取り締まらなければやりたい放題やからなぁ」というコメントも見受けられたが、「交通ルールの周知徹底と、思いやりを持った運転をして欲しいです。警察も路駐や強引な走り方のタクシーなどの取り締まりをもっと強化して欲しいです」と、ずどどんぱさんも訴える。



「バスの定時運行の妨げになるので、駐停車禁止場所や狭いところには絶対に止めないようにお願いします！」（ずどどんぱさん）



道路交通法第44条に定められている通り、バス停留所の前後10メートルは駐停車禁止となる。バスの運行時間中は、路上駐車に限らず、運転席にドライバーが乗車している場合でも、人の乗り降りや荷物の積み下ろしのための一時的な停車も原則禁止だ。



理不尽過ぎて泣いた…

＜以下、「曲がり角の悪質な路駐車」や「交通ルールを理解していない運転手」のせいで迷惑を被った人たちのコメント＞



「自転車で左折した時、いきなりこういう路駐車があって急ブレーキして転びそうになった」



「タクシーがこれやってて、大型車の位置にいた私が（大型車ではないけど）クラクション鳴らされて理不尽過ぎて泣いた」



「まさにこんな状況で、よく路線バスや大型トラック通る道だから、（大型車が）左折しても通れるように停止線の手前で信号待ちしてたら、その意図をわかってもらえず後続車に追い越された。案の定、追い越した後続車のせいで左折してきた路線バスが立ち往生してて悲しかった」



「自分が黒字の車の立場の時、反対車線にこんな感じで路駐があったから、バスが左折してきたら詰むと思い停止線から離れて停車したところ、後ろの車がめっちゃクラクション鳴らしてきてほんとむかついた。前方の信号が赤なんだから、停止線から数メートル下がって停車してても問題ないでしょうに」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）