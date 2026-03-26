70周年記念の名水スポットが道の駅に誕生！ 佐久水道企業団「水飲み場」

記事ポイント 佐久水道企業団が創立70周年記念で道の駅八千穂高原に水飲み場を新設歴史ある「大石水源」の名水を来場者が自由に飲める公式キャラクター「しらかばちゃん」と大王イワナの石像を配置したデザイン 佐久水道企業団が創立70周年記念で道の駅八千穂高原に水飲み場を新設歴史ある「大石水源」の名水を来場者が自由に飲める公式キャラクター「しらかばちゃん」と大王イワナの石像を配置したデザイン

佐久水道企業団が、創立70周年記念事業の一環として、道の駅八千穂高原の敷地内に水飲み場を新設しています。

佐久水道企業団の歴史の源である「大石水源」の水を使用しており、来場者は誰でも自由に名水を味わえます。

佐久水道企業団「水飲み場」

設置場所：道の駅八千穂高原・屋外交流イベント広場付近使用水源：大石水源除幕式：2026年4月27日（月）11時冬期間：凍結防止のため水の提供を休止

この水飲み場は、地域の水道事業を支えてきた名水のおいしさを、大人から子どもまで幅広い世代に実感してもらうことを目的としています。

ドライブや散策の合間に、気軽に水分補給ができるスポットです。

水飲み場には、佐久穂町の公式キャラクター「しらかばちゃん」の石像が配置されています。

親しみやすいデザインで、子どもから大人まで楽しめる空間となっています。

地域にゆかりの深い大王イワナの石像も設置されています。

周囲には地元特産の鉄平石を使用しており、地域資源の魅力を感じられるデザインです。

2026年4月27日（月）11時より、水飲み場の完成を記念した除幕式が執り行われます。

イベント時や散策の合間の水分補給スポットとして、来場者に活用されています。

なお、冬期間は凍結防止のため水の提供が休止となります。

「大石水源」の名水を道の駅で気軽に味わえる、地域の歴史と魅力が詰まったスポットです。

佐久穂町ならではのキャラクターや特産素材を取り入れたデザインが、来場者を迎えます。

ドライブや観光の途中に立ち寄れる、親しみやすい水分補給スポットとなっています。

佐久水道企業団「水飲み場」の紹介でした。

よくある質問

Q. 水飲み場の水は何を使用していますか？

A. 佐久水道企業団の歴史の源である「大石水源」の水を使用しています。

来場者は誰でも自由に飲めます。

Q. 水飲み場は一年中利用できますか？

A. 冬期間は凍結防止のため水の提供が休止となりました。

それ以外の期間は自由に利用できます。

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