ポムポムプリンが、デビュー30周年を記念して自身の楽曲2曲を本日3月25日に配信リリースした。

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今回配信されたのは、「プリンとマフィンのポムポムビート☆」と「ポムポムPow」の2曲。この2曲には「赤ちゃんの娘がこれを聴くと泣き止んでくれるので助かっています！」「大人にこそポムが必要。いつも癒しをありがとう。」「毎日通勤中に聴きたいからサブスク解禁してほしい…！」といった反響が寄せられており、こうしたファンの声を受け、30周年を機に配信を決定した。

「プリンとマフィンのポムポムビート☆」は、“ポッポッポ ポムポム”というフレーズをリズミカルに繰り返しつつ、“チャームポイントはおしりのしるし”といったポムポムプリンの特徴をアピールする自己紹介ソング。また「ポムポムPow」は、玉屋2060%（Wienners）が作詞作曲した〈ポポポム〉、〈ポムポムポポPow〉といったフレーズを繰り返す、ポップでリズミカルな楽曲となっている。

なおポムポムプリンは、アニバーサリーイヤーである2026年に“むずかしいこと、しらんぷりん♪”をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えて肩の力が抜ける癒しを様々な形で届けていく。

・ポムポムプリンからのコメント

ぼくのお歌をたくさん聴いてくれてありがとう♡世界中のお友だちみ～んなといっしょに歌いたくて、どっちの歌もサビは「ポムポム」にしたんだ。えへへ。かんたんでしょ？おっきなお友だちもちっちゃなお友だちも、遠くに住んでるお友だちもみんなで、むずかしいこと、しらんぷりん♪して、ポムポムしようね。

（文＝リアルサウンド編集部）