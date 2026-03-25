女優のともさかりえ（46）が24日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。長男にまつわる号泣したエピソードを披露した。

ともさかは2004年に長男を出産後、2度の離婚を経て22年に現在の夫と結婚。その翌年から、18歳で1人暮らしを始めた長男について、「そもそも1人暮らしなんて、したくなかったと思うんですよ」と告白。自身も仕事をしており、自由になる時間があるため「1人暮らしをする理由がそもそもなかったと思う」と振り返った。

しかし以前から長男には「大学に進学するんだったら実家にいてもいいけど、進学しないんだったら、バイトして、ママもサポートはするけど、自分で頑張ってみてほしい」と伝えており、「そういう選択をした」と理解を示した。

とはいえ「新居を整えて“じゃあね”って別れるタイミングになったら、その瞬間の息子の顔を見たら、自分でそうやって勧めたくせに、なんてことをしちゃったんだろう、なんてことを決めてしまったんだろう」と後悔の波が。

そのため「絶対に泣いちゃいけないと思って、笑顔で別れた」ものの、「帰り道に“とんでもないヒドイことをしちゃったんじゃないか”って思いと、あとは“独立できるぐらい成長したんだな”っていう喜びみたいなのと、いろんなものが交錯して」号泣。「子供を産んでから一番泣いたんじゃないかな」と打ち明けた。

その時の長男の様子を「お互いやっぱり、多くを語れなくて、そんな気の利いたことも言えず」と振り返ったが、番組MCのタレント・藤本美貴は「都内だから遠いわけではない？」と確認すると、ともさかは「週イチぐらいで会ってるんで、いつでも行き来できるんですけど」と笑わせていた。