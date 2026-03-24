「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」新宿で開催！ 初出店を含む全国50店舗の絶品グルメが集結
テレビ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）の世界観を体感できるイベント「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」が、3月26日（木）から4月7日（火）までの期間、東京・新宿にある新宿高島屋11階催会場で開催される。
【写真】前後半あわせて50店舗がずらり！ 出店グルメ一覧
■新宿高島屋だけの限定アイテムも
今回開催される「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」は、番組で紹介された全国各地の絶品グルメが前後半あわせて50店舗集結するイベント。
会場には、人気ラーメンを集めたお取り寄せラーメンコーナーや、焼肉のタレ企画で取り上げられた“焼肉のレベルを格段に上げる”絶品タレなど、新宿高島屋初登場19店舗＆本イベント初出店14店舗を含む多彩なメニューがそろう。
また、「銀座 木村屋總本店」とコラボした特製BOX付き「せっかくバナナあんぱん5個入」を各日数量限定で販売。番組コラボBOXは新宿高島屋だけの限定アイテムだ。
そのほか、番組でおなじみの“日村ロボ”と記念撮影ができるフォトスポットや展示パネル、オリジナルグッズの販売なども用意されており、番組の世界観を体感できるファン必見の内容となっている。
【写真】前後半あわせて50店舗がずらり！ 出店グルメ一覧
■新宿高島屋だけの限定アイテムも
今回開催される「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」は、番組で紹介された全国各地の絶品グルメが前後半あわせて50店舗集結するイベント。
また、「銀座 木村屋總本店」とコラボした特製BOX付き「せっかくバナナあんぱん5個入」を各日数量限定で販売。番組コラボBOXは新宿高島屋だけの限定アイテムだ。
そのほか、番組でおなじみの“日村ロボ”と記念撮影ができるフォトスポットや展示パネル、オリジナルグッズの販売なども用意されており、番組の世界観を体感できるファン必見の内容となっている。