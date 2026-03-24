BTS・V×Yunth限定イベント開催♡新宿で体感する特別スキンケア空間

スキンケアブランドYunth（ユンス）が、BTS・Vさんをアンバサダーに迎えた特別な空間を新宿で展開♡話題の美容液や新作シートマスク、ここでしか手に入らない限定セットが揃うポップアップイベントが期間限定で登場します。ブランドの魅力を五感で楽しめるこの機会は、美容好き女子にとって見逃せない注目イベントです♪

BTS・Vの世界観が広がる特設空間



2026年3月24日(火)～4月16日(木)の期間、「アインズ＆トルペ 新宿東口店」にてYunth特設コーナーが開催されます。会場では、ブランドアンバサダーであるBTS・Vさんの大型ビジュアルを掲出。

洗練された世界観の中でショッピングが楽しめる特別な空間が広がります。

さらに、ここでしか購入できない限定セット3種も登場。人気の美容液やクレンジング、新作マスクとオリジナルノベルティが組み合わされた特別なラインナップとなっています。

ソフティモとセラミエイドにちいかわ登場♪癒しの限定パッケージ

人気アイテム＆新作をチェック

生VC美白美容液［医薬部外品］／生VAダーマ美容液［医薬部外品］



上 価格：1ml×28包3,960円／下 価格：1g×28包4,950円

Pure C Mask ピュアCマスク／Pure A Mask ピュアAマスク／Pure AZ Mask ピュアAZマスク



中央 価格：7枚入り(130mL)770円／左 価格：7枚入り(131mL)880円／右 価格：7枚入り(132mL)880円

フュージョンクレンジング



価格：120ml3,289円

イベントではYunthの代表アイテムから新作まで幅広く展開。

美容液シリーズは個包装で鮮度をキープしながら使えるのが魅力。シートマスクは肌悩みに合わせて選べる3種類で、毎日のケアを格上げしてくれます♡

レシート応募キャンペーンも開催中



2026年2月26日(木)～4月30日(木)まで、豪華プレゼントが当たるキャンペーンも実施中。

対象商品を5,000円(税込)以上購入したレシートで応募でき、BTS・Vのビジュアルが楽しめるオリジナルステッカーシートや限定セットが抽選で当たります。

特別なアイテムを手に入れるチャンスなので、ぜひチェックしてみてください♪

※限定セットの取り置き・予約は承れません。在庫状況についてのお問い合わせはご遠慮ください。

※特典類は予告なく変更する可能性がございます。

※限定セットはなくなり次第終了となります。

※内容は予告なく変更、終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

今だけの特別体験を楽しんで♡



Yunthの魅力を存分に体感できる今回の特設イベントは、スキンケア好きはもちろん、BTS・Vファンにもたまらない内容。限定セットやキャンペーンなど、ここでしか出会えない特別な体験が詰まっています。

日常のケアをワンランクアップさせるアイテムを見つけに、ぜひ足を運んでみてくださいね♡