松山英樹はすでに3.6億円獲得で14位、久常涼23位 1位は10億円オーバー【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアー「バルスパー選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
〈写真〉松山英樹の進化 スイングで“頭の残し”が減った理由
賞金総額910万ドル（約14億4300万円）がかけられた戦いを制したマシュー・フィッツパトリック（イングランド）は163万8000ドル（約2億5900万円）を獲得。今季通算526万2488ドル（約8億3490万円）で4位に浮上した。出場した日本勢3人は全員が4日間を完走。久常涼が30位で5万1142ドル（約810万円）、平田憲聖と金谷拓実は46位で2万4115ドル（約380万円）を獲得した。久常は通算214万2346ドル（約3億3900万円）を得ており、ランキング23位。すでに昨年の獲得賞金額（183万5136ドル）を上回る金額を稼いでいる。松山英樹は出場しておらず、賞金加算はなし。通算231万720ドル（約3億6700万円）で14位につけている。賞金ランク1位はジェイコブ・ブリッジマン（米国）で656万4485ドルで、日本円にして10億4100万円。2位にキャメロン・ヤング、3位にアクシャイ・バティア（いずれも米国）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
1位は10億オーバー！ 最新の米男子賞金ランキング
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