元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏の家族ショットが公開された。

日本テレビの公式インスタグラムが２４日までに更新され、伸晃氏がゲスト出演した２３日放送の日本テレビ系「しゃべくり ００７」（月曜・後９時）の様子をアップ。元女優の妻・里紗さん、娘・佐知子さん、息子・伸武也さんもスタジオに登場した。

里紗さんは最近、伸晃氏のインスタグラムに時々登場することはあったが、子どもたちとの共演は珍しい。

番組で娘・佐知子さんは職業を聞かれると「私は弁護士を」と返答。祖父・石原慎太郎さんについて聞かれると「孫にはすごく優しくて。私が初孫で。司法試験に受かった時に『石原家初の法曹だ』ってすごく喜んでくれて」と笑顔で明かすと「普段は結構、ケチな感じなんですけど、いきなり『車を買いに行こう』って言って。車を買ってもらって、家族中ビックリでした」と語った。

息子・伸武也さんは凛々しい眉毛が特徴的。「どっちかと言うと伸晃さんより良純さんに似てる」と言われると「よく言われます」と苦笑した。仕事については「私は金融関係に勤めております」と明かした。

子たちの職業を知ったネットは仰天。「頭が良くて弁護士とか強すぎる。やはり石原一族は格が違う…」「伸晃のお子は弁護士と金融マンかー」と驚いた。