驚きの軽さとクッション性。弾むような一歩が、子供たちの「もっと走りたい」を加速させる【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ムレを逃がしてグリップを掴む。通学から遊びまで、どんな場面でも全力で楽しめる圧倒的な安心感を【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
人気の「570」をさらに進化させた後継モデルとして、待望のキッズ向けランニングシューズ「578」が登場した。ミッドソールには、心地よい弾力性を生み出す「Dynasoft」を採用。地面からの衝撃を和らげつつ、次の一歩へのエネルギーに変えてくれるようなクッション性が、アクティブな毎日をサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
機能面でも妥協はない。アッパーは縫い目のない圧着タイプで仕上げられており、デリケートなお子様の足にも優しくフィットする。幅広く配置されたメッシュ素材が高い通気性を確保し、たくさん汗をかいても靴内部をムレにくく、常にドライで快適な状態に保ってくれる。さらに、一本面ファスナーとゴムシューレースの仕様は、小さなお子様でも自分で脱ぎ履きしやすいのが嬉しい。
→【アイテム詳細を見る】
軽量性を追求しながらも、アウトソールのポイントごとにラバーを配置することで、防滑性と耐久性もしっかりと確保した。滑りやすい路面でも地面を確実に捉えるグリップ力があり、登下校からスポーツシーンまで安心して履かせることができる。大胆に配置された大きなNロゴは、視認性を高めるだけでなく、足元に誇らしい存在感を与えてくれるだろう。
→【アイテム詳細を見る】
これほどの高機能を備えながら、優れたコストパフォーマンスを実現したこのシューズは、お子様の成長を支える最高のパートナーになるはずだ。
ムレを逃がしてグリップを掴む。通学から遊びまで、どんな場面でも全力で楽しめる圧倒的な安心感を【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
人気の「570」をさらに進化させた後継モデルとして、待望のキッズ向けランニングシューズ「578」が登場した。ミッドソールには、心地よい弾力性を生み出す「Dynasoft」を採用。地面からの衝撃を和らげつつ、次の一歩へのエネルギーに変えてくれるようなクッション性が、アクティブな毎日をサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
機能面でも妥協はない。アッパーは縫い目のない圧着タイプで仕上げられており、デリケートなお子様の足にも優しくフィットする。幅広く配置されたメッシュ素材が高い通気性を確保し、たくさん汗をかいても靴内部をムレにくく、常にドライで快適な状態に保ってくれる。さらに、一本面ファスナーとゴムシューレースの仕様は、小さなお子様でも自分で脱ぎ履きしやすいのが嬉しい。
→【アイテム詳細を見る】
軽量性を追求しながらも、アウトソールのポイントごとにラバーを配置することで、防滑性と耐久性もしっかりと確保した。滑りやすい路面でも地面を確実に捉えるグリップ力があり、登下校からスポーツシーンまで安心して履かせることができる。大胆に配置された大きなNロゴは、視認性を高めるだけでなく、足元に誇らしい存在感を与えてくれるだろう。
→【アイテム詳細を見る】
これほどの高機能を備えながら、優れたコストパフォーマンスを実現したこのシューズは、お子様の成長を支える最高のパートナーになるはずだ。