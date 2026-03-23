先行版Windows 11でBluetooth LEオーディオデバイスをそれぞれ音量調節できるように
米Microsoftが3月23日（現地時間）に公開した「Windows 11 Insider Preview Build 28020.1743」において、Bluetooth LEオーディオ機能のユーザビリティが強化されている。ソニーWF-1000XM6のような最新デバイスでも使えるようだ。
先行版Windows 11でBluetooth LEオーディオデバイスをそれぞれ音量調節できるように
MicrosoftはWindowsの先進機能を一部ユーザー向けに先行して開放するInsider Previewプログラムを展開中で、このうち最も先のCanary Channelで利用できる新機能。同社はBluetooth LEオーディオがサポートする機能をWindowsに導入すると去年秋に発表しており、中でも複数のBluetooth LEオーディオデバイスを同時に接続して同時に音声出力する機能をInsider Previewで実装済み。今回、接続したデバイスでそれぞれ音量調節が行えるようになっている。
デバイスごとに同じレベルでも音量は異なるので必須の機能
そのほか、フィードバクハブやコンテクストメニュー、エクスプローラーの改善も適用されている。詳細は同社公式ブログまで。
先行版Windows 11でBluetooth LEオーディオデバイスをそれぞれ音量調節できるように
デバイスごとに同じレベルでも音量は異なるので必須の機能
そのほか、フィードバクハブやコンテクストメニュー、エクスプローラーの改善も適用されている。詳細は同社公式ブログまで。