【祝】那須野ヶ原ボーイズの聖地がリニューアル！監督が語る長年の願い「最高の環境が整いつつある」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が「【感動】那須野ヶ原ボーイズの聖地がついにリニューアル！外野フェンス改修工事完成記念試合＆想いこけら落とし編へいいトコ撮り」という動画を公開した。少年野球チーム「那須野ヶ原ボーイズ」の専用グラウンドの外野フェンスが改修され、その完成を祝う「こけら落とし」の記念試合が開催された。
動画では、リニューアルされたグラウンドで練習に励む選手たちの姿や、関係者の喜びの声が収められている。今回の改修工事の主眼は、選手たちの安全性の向上である。君山監督によると、以前の外野は土手であり、「子供って夢中で追いかけるんで、それで土手にぶつかったり、土手で足を引っ掛けて転ぶってことが結構あった」という。この問題を解決するため、外野にラバーフェンスが新設された。
新設されたフェンスは、ラバーフェンスの上にさらに高さ2mのフェンスを追加し、合計で高さ4mとなっている。クッション性が非常に高く、監督は「他の球場よりも新しくて良いものが入ってるから柔らかい」と説明。これにより、選手は怪我のリスクを恐れることなく、思い切ったプレーに挑戦できるようになった。
この改修は長年の悲願であったといい、監督は「やっと願いがかなった」「野球をやるには最高の環境が整いつつある」と喜びを語った。チームのキャプテンも、「嬉しい気持ちと、楽しみの気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せ、工事に携わった地域の人々への感謝を述べた。「恩返しとして僕たちは全力でプレーしていきたい」と、新たな舞台での活躍を誓った。
グラウンドのリニューアルを記念して、東北楽天リトルシニアと浦和ボーイズを招いた記念試合が開催された。新しく生まれ変わった「聖地」で、選手たちの新たな挑戦が始まる。
動画では、リニューアルされたグラウンドで練習に励む選手たちの姿や、関係者の喜びの声が収められている。今回の改修工事の主眼は、選手たちの安全性の向上である。君山監督によると、以前の外野は土手であり、「子供って夢中で追いかけるんで、それで土手にぶつかったり、土手で足を引っ掛けて転ぶってことが結構あった」という。この問題を解決するため、外野にラバーフェンスが新設された。
新設されたフェンスは、ラバーフェンスの上にさらに高さ2mのフェンスを追加し、合計で高さ4mとなっている。クッション性が非常に高く、監督は「他の球場よりも新しくて良いものが入ってるから柔らかい」と説明。これにより、選手は怪我のリスクを恐れることなく、思い切ったプレーに挑戦できるようになった。
この改修は長年の悲願であったといい、監督は「やっと願いがかなった」「野球をやるには最高の環境が整いつつある」と喜びを語った。チームのキャプテンも、「嬉しい気持ちと、楽しみの気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せ、工事に携わった地域の人々への感謝を述べた。「恩返しとして僕たちは全力でプレーしていきたい」と、新たな舞台での活躍を誓った。
グラウンドのリニューアルを記念して、東北楽天リトルシニアと浦和ボーイズを招いた記念試合が開催された。新しく生まれ変わった「聖地」で、選手たちの新たな挑戦が始まる。
YouTubeの動画内容
関連記事
【全国大会へ】栃木の女子ソフトボール「親園WINS」が鹿児島での挑戦に意気込み「全国で優勝を目指して頑張りたい」
未来のプロ野球選手たちへ―那須野ヶ原ボーイズ、悲願のフェンス完成に浦和ボーイズ・楽天シニアら強豪が集結
【まとめ】未来のJリーガーたちの熱戦！奈良スポーツ杯ジュニアフットサル大会で子どもたちが「社会的なルールを身につける」
チャンネル情報
2021年3月 コロナ禍に伴い地域応援ローカルメディアチャンネルとして那須地域のいいトコやヒト、コトや楽しいを応援発信ST。取材を通した中でのドラマをメモリーとしても蓄積する地域応援いいトコ撮り！【ご当地リポーター】キャップ☆なっちゃん☆なおっち☆りょうこ丸☆ジャンみな☆ちー坊☆ハンデキャップしゅん君 等