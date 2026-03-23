この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が「【感動】那須野ヶ原ボーイズの聖地がついにリニューアル！外野フェンス改修工事完成記念試合＆想いこけら落とし編へいいトコ撮り」という動画を公開した。少年野球チーム「那須野ヶ原ボーイズ」の専用グラウンドの外野フェンスが改修され、その完成を祝う「こけら落とし」の記念試合が開催された。



動画では、リニューアルされたグラウンドで練習に励む選手たちの姿や、関係者の喜びの声が収められている。今回の改修工事の主眼は、選手たちの安全性の向上である。君山監督によると、以前の外野は土手であり、「子供って夢中で追いかけるんで、それで土手にぶつかったり、土手で足を引っ掛けて転ぶってことが結構あった」という。この問題を解決するため、外野にラバーフェンスが新設された。



新設されたフェンスは、ラバーフェンスの上にさらに高さ2mのフェンスを追加し、合計で高さ4mとなっている。クッション性が非常に高く、監督は「他の球場よりも新しくて良いものが入ってるから柔らかい」と説明。これにより、選手は怪我のリスクを恐れることなく、思い切ったプレーに挑戦できるようになった。



この改修は長年の悲願であったといい、監督は「やっと願いがかなった」「野球をやるには最高の環境が整いつつある」と喜びを語った。チームのキャプテンも、「嬉しい気持ちと、楽しみの気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せ、工事に携わった地域の人々への感謝を述べた。「恩返しとして僕たちは全力でプレーしていきたい」と、新たな舞台での活躍を誓った。



グラウンドのリニューアルを記念して、東北楽天リトルシニアと浦和ボーイズを招いた記念試合が開催された。新しく生まれ変わった「聖地」で、選手たちの新たな挑戦が始まる。