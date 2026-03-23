朝晩での温度差が大きく、着こなしに悩みがちな春ファッションのアイデアを紹介します。教えてくれるのは、インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信する、パタンナーのおとさん（40代）。ここでは、おとさんが春先にとくに重宝する3種類のアイテムについて語ります。

1：1枚2役で使える「コットン素材のタートルニット」

寒がりなので、春先は首元を温められるタートルニットの登場回数が多くなります。吸湿に優れたコットン素材なら、日中暖かくなっても蒸れにくく快適。なかでも綿100％の薄手タイプは、毛玉もできにくくおすすめです。

1枚で着るときはインナーで温度調整をします。シャツの中に着れば、防寒しつつ春らしい着こなしに。

＜左コーデの着用アイテム＞

・ニットトップス：ハグユー

・デニムパンツ：エバーネイビー

・バッグ：ロリステッラ

・シューズ：ファビオルスコーニ

＜右コーデの着用アイテム＞

・中に着たニットトップス：着まわし

・シャツ：スピック＆スパン

・デニムパンツ：ディーホリック

・シューズ：アルテサノス

2：スウェットよりキレイめに仕上がる「コットンニット」

コットンのニットは、スウェットのような暖かさでカジュアルになりすぎず、40代の普段着にも取り入れやすいアイテム。1枚で着てもサマになり、ジャケットやきれいめパンツと合わせればきちんと感も出せる万能さが魅力です。

＜左コーデの着用アイテム＞

・ニットトップス：ヒューマンウーマン

・パンツ：グリーンレーベルリラクシング

・バッグ：メイルマダ

・シューズ：ナイキ

＜右コーデの着用アイテム＞

・ニットトップス：着まわし

・デニムパンツ：ディーホリック

・シューズ：アルテサノス

3：「シャツ」を羽織ってスタイリッシュに体温調節

1枚で着るのはもちろん、軽い羽織りとしても使えるシャツがあると安心。肩がけしたり、腰に巻いたり、コーディネートのアクセントにも使えます。

まだ気温の低い春先にとくに重宝するのがデニムシャツです。もう少し暖かくなったら、涼しげなリネン素材にシフトするのがマイ定番。インナーを変えれば長い期間使えるので、気温差のある日はつい手に取ってしまうアイテムです。

＜左コーデの着用アイテム＞

・シャツ：スピックアンドスパン

・デニムパンツ：エバーネイビー

・バッグ：メイルマダ

・シューズ：ファビオルスコーニ

＜右コーデの着用アイテム＞

・デニムシャツ：ジャーナルスタンダード

・デニムパンツ：エバーネイビー

・バッグ：ヤングアンドオルセン

・シューズ：アトリエブルージュ

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください