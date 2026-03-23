コスモスイニシア <8844> [東証Ｓ] が3月23日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の96億円→103億円(前期は79.4億円)に7.3％上方修正し、増益率が20.9％増→29.7％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の35.4億円→42.4億円(前年同期は26.7億円)に19.7％増額し、増益率が32.7％増→58.9％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の38円→44円(前期は30円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高については、豪州での分譲住宅が翌期での引渡しとなったことにより減収の見込みとなります。利益面については、ソリューション事業を中心とした利益率の改善により、営業利益は増益の見込みとなります。また、2026年１月７日付の「株式の追加取得（完全子会社化）に関するお知らせ」にてお知らせした通り、持分法適用会社であった株式会社WOOCの連結子会社化に伴い段階取得に係る差益が生じること、連結子会社である株式会社GOOD PLACEにおいて保有不動産の売却に伴う固定資産売却益を計上すること等により、親会社株主に帰属する当期純利益は10億円増益の見込みとなります。そのため、公表済の業績予想を上記の通り修正いたします。



今回の業績予想の修正により、前回予想よりも利益が増加する見込みとなったことから2026年３月期の期末配当予想を１株当たり６円増配し、１株当たり33円（年間配当金として１株当たり44円）といたします。（注) 上記予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績及び実際の配当金額につきましては、今後の業績動向など様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合があります。

