もうパッキンの紛失に悩まない。食洗機対応で毎日を支える、清潔でタフなパートナーをその手に【タイガー魔法瓶】の水筒がAmazonに登場中‼
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汚れもニオイも寄せ付けない。独自の加工がもたらす、最後の一滴まで濁りのない美味しさを【タイガー魔法瓶】の水筒がAmazonに登場!
飲みやすさと使い心地を徹底的に追求したこのワンプッシュマグは、忙しい日常に最適な設計となっている。最大の特徴は、パッキンとせんが一体になった「らくらくキャップ」だ。分解の手間を省くだけでなく、パッキンを付け忘れて漏れてしまう心配も、洗う際に見失うストレスも一切ない。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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衛生面へのこだわりも抜かりない。本体内部には、滑らかで光沢のある「スーパークリーンPlus」加工を施しており、汚れやニオイが付きにくく、さっと洗うだけで清潔に保つことができる。さらに、本体もキャップも丸ごと食洗機に対応しているため、毎日のお手入れを劇的に効率化してくれる。
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使い勝手を左右する本体の口径は広く設計されており、大きな氷もスムーズに入れることが可能だ。広口ゆえに底までスポンジが届きやすく、手洗いをする際も非常に快適である。軽量で持ち運びやすく、デスクワークから外出先まで、どんなシーンでもスマートに喉を潤してくれるだろう。
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機能美と手軽さが融合したこのマグを一度手にすれば、これまでの水筒には戻れないほどの快適さに驚くはずだ。
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