【The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour】 9月30日 開始予定

東京ディズニーランドは、新しいエンターテイメントプログラム「The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour」（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）を9月30日より開始する。なお、「クラブマウスビート」は3月31日をもって終了となる。

「The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour」は、トゥモローランドにある「ショーベース」にて開催される新たなショー。スーパーボーカル＆ダンスグループ「The D-Groovationz4」による、ライブボーカルを中心としたパフォーマンスを楽しめる。

ライブショーでは「The D-Groovationz4」とディズニーの仲間たちが斬新なアレンジのディズニーソングやオリジナルソングを披露するほか、ショーの途中では映画「シュガー・ラッシュ」「ベイマックス」よりヴァネロペ、ベイマックスが登場する。東京ディズニーリゾートのステージショーにヴァネロペとベイマックスが登場するのは初となる。

公演回数は1日4～5回で、公演時間は約25分。出演者数は16 名（シンガー4名、ダンサー12名）、出演キャラクターはミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、ヴァネロペ、ベイマックス。

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