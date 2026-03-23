NHK Eテレ『The Wakey Show ～ ザ・ウェイキー・ショウ』新コーナーシリーズを発表

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毎週月曜～金曜7時からNHK Eテレにて放送中の『The Wakey Show ～ ザ・ウェイキー・ショウ』。新年度となる3月30日からは、新しいコーナーシリーズがスタートする。

■「ここから体操」

“ひろみちお兄さん”こと佐藤弘道と演出振付家のMIKIKOがタッグを組み、「令和のラジオ体操」を開発。子どもの心と身体を整える1分間のオリジナル体操「ここから体操」を毎朝放送する。

月曜日は「眠気をふっとばす運動」、火曜日は「やる気を立ち上げる運動」、水曜日は「モヤモヤをはらす運動」、木曜日は「気分を上げていく運動」、金曜日は月～木を通しての運動。身体を動かすだけではなく、気持ちもリフレッシュできる体操になっている。

4月は「お手本編」として、人気ダンサーのSHINGOとミドリーズが体操を実演。5月以降は、ゲスト体操者の出演も企画されている。

■「セサミストリート・プレイパーク」

パートナーシップを結んでいる「セサミストリート」の新しい遊びコーナー。テレビの前でエルモやクッキーモンスターと一緒に楽しくゲームができるシリーズだ。

エルモの指示を聞いて、ロボットの動きを推測する「ロボ ゴー！ゴー！」、3つの音楽と色の合図に合わせて体を動かす「カラームーブ」、自分の声を楽器にしてエルモたちと声の合奏をする「キープ・ザ・リズム」、動きをよく観察して同じ動きを探し当てる「フレンズ・マッチ」など、認知力や集中力を楽しく育むゲームを毎週水曜日に放送していく。

■4月の歌「うたのうた」

月替わりで新曲を発表している「学びうた」シリーズ。4月は、ウェイキーのキャラクターソング「うたのうた」が放送される。

世界を旅して、たくさんの名曲に触れてきたDJウェイキーが、歌の素晴らしさと可能性を強く感じ、創作した歌。これを聴くと、なぜウェイキーが毎朝全国の子どもたちに向けて歌を届けているのかがわかるメッセージソングにもなっている。

作詞は、ウェイキー役を演じているシンガーの幹葉が担当。彼女自身がスピラ・スピカとして活動してきた想いも重ね、今回の詞を書き上げた。

メイン写真：TM / (C) 2026 Sesame Workshop.

■番組情報

NHK Eテレ『The Wakey Show ～ ザ・ウェイキー・ショウ』

毎週月曜～金曜07:00～07:20

再放送：同日17:10～17:30

※放送後1週間、NHKプラスにて見逃し配信予定

■関連リンク

『The Wakey Show ～ ザ・ウェイキー・ショウ』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/YR7N88GR36/