au Online Shopで「オンライン購入 AIアシスタント」が提供開始！機種選びや購入に関する疑問解消などをチャットで24時間365日無料サポート
|携帯電話サービス「au」の公式Webストアにて「オンライン購入 AIアシスタント」が3月18日に提供開始！
KDDIは18日、携帯電話サービス「au」における公式Webストア「au Online Shop」において機種選びや購入に関する疑問解消を24時間365日サポートする「オンライン購入 AIアシスタント」の提供を2026年3月18日（水）から開始するとお知らせしています。
特に「おすすめの機種は？」や「下取りはできる？」といった利用者の感覚的なあいまいな質問にも意図を理解して案内してくれるとのことです。ただし、提供開始時点ではキャンペーンや料金プランなどの一部回答できない質問があるということですが、これらについても今後、順次回答範囲を拡大していくとしています。なお、専任スタッフによるチャットサポート（受付時間：9〜23時）およびオンライン購入アドバイザー（10〜20時）も引き続いて実施されるということです（年末年始除く）。
au Online Shopではこれまでもチャットや通話による機種選びや購入に関する疑問を質問したり、相談したりできましたが、新たにAIによるチャットにて無料で質問や相談ができるオンライン購入 AIアシスタントが提供開始されました。オンライン購入 AIアシスタントでは機種の価格や在庫状況、購入手続きに関する良くある質問にAIが回答してくれるほか、あいまいな質問にも意図を理解して案内してくれるということです。
利用方法はau Online Shopのトップページなどに表示される「AIにチャットで質問」や「スタッフに聞く」といったオレンジ色のバナーから「チャットで聞く」を選び、聞きたい内容を文章で入力すると、AIアシスタントが自動で回答します。もし意図した回答が返ってこない場合は、質問文の言い回しを変える、短文に変えるなどして再度試すように案内されています。
記事執筆：memn0ck
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