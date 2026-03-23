小泉今日子、“結婚したい”と思っていた芸能人明かす「本当に大好きだったんです」
俳優・歌手の小泉今日子が22日放送の『ボクらの時代』（毎週日曜 前7：00）に出演。「結婚したい」と思っていた芸能人を明かした。
【写真】「キョンキョン！可愛い」「かわらない美しさ」還暦を迎えた小泉今日子との記念ショット披露の浅田美代子
この日は俳優の飯島直子、タレントのYOUとともに出演。長年の親交があるからこそのトークを展開した。冒頭、小泉は飯島について、「私はもともとテレビで見ていて、本当に大好きだったんですよ」と告白。飯島も「うれしい」と笑顔を見せた。
続けて小泉は「『この人と結婚したーい』とか思って見てたんです。缶コーヒーの（CMの）頃から。日曜日の番組とかにレギュラーで出ていて。『スーパージョッキー』に。なんかそれとかもすごい見てたもん」と振り返った。
この発言に飯島は「本当ですか？」とうれしそうな表情を浮かべ、笑っていた。
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この日は俳優の飯島直子、タレントのYOUとともに出演。長年の親交があるからこそのトークを展開した。冒頭、小泉は飯島について、「私はもともとテレビで見ていて、本当に大好きだったんですよ」と告白。飯島も「うれしい」と笑顔を見せた。
続けて小泉は「『この人と結婚したーい』とか思って見てたんです。缶コーヒーの（CMの）頃から。日曜日の番組とかにレギュラーで出ていて。『スーパージョッキー』に。なんかそれとかもすごい見てたもん」と振り返った。
この発言に飯島は「本当ですか？」とうれしそうな表情を浮かべ、笑っていた。