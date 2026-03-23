志尊淳＆仁村紗和の“日韓純愛ドラマ”『10回切って倒れない木はない』”新キャスト5人発表【キャラ＆コメント】
俳優・志尊淳が主演、仁村紗和がヒロインを務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：30）のキャスト情報第5弾が23日、発表された。
【写真】『10回切って倒れない木はない』衣装姿を披露 みりちゃむ、松岡卓弥ら
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったミンソクは、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子と出会う。
今回、主人公キム・ミンソク／青木照（志尊淳）と桃子（仁村紗和）を取り巻く、個性豊かな登場人物5人が一挙公開。でんでん・矢柴俊博・入山法子・みりちゃむ（大木美里亜）・松岡卓弥（MATSURI）の出演が決定した。
■桃子が勤める風見診療所の院長・風見進役／でんでん
病院経営の傍ら、子ども食堂も運営するなど困っている人を放っておけない性分。幼い頃から桃子のことを知っていて、優しく見守っている。
コメント：
コメディ、ミステリー、サスペンス、そしてファミリー劇場と、盛りだくさんの楽しいドラマです。私が演じる風見院長は、コメディ、ファミリー劇場担当です。そして何とキャストの皆さん初共演です！ワクワクしてます。
■ミンソクが赴任するファングムホテル・トーキョーの支配人・水島栄壱役／矢柴俊博
30年かけて支配人の地位まで昇りつめただけに、突然副支配人となったミンソクに対して嫌味な態度をとる。
コメント：
素敵な作品に参加できて光栄です。久しぶりにお会いした志尊さん。「こんなに大きかったかしら」と衝撃を受けました。存在感が増した姿が頼もしい限りです。逆に私が演じる役へのオーダーは「小物」とのことで笑。少しでも主人公の葛藤に貢献できるよう、イケズを楽しんで演じていきたいと思っております。
■桃子の姉・河瀬杏子役／入山法子
現在は派遣社員として働きながら、桃子と2人で暮らしている。心優しく家族の為に献身的で、桃子もそんな姉が大好きで頼りにしている。世話を焼く杏子と医師の姿から離れた桃子、姉妹ならではの気兼ねなくテンポのいい掛け合いが描かれる。
コメント：
出演のご依頼をいただいた際、志尊淳さんの主演ドラマですと伺い、私で良ければお力添えさせてくださいと即答いたしました。10年ぶりの共演（シーンはあるのか…？）楽しみです。
また、こちらが勝手に、一方的に、親近感を抱きながらご活躍を拝見していた仁村さんと、姉妹という関係性でお芝居できることを、とても嬉しく思っています。
温かいシーンを作れるよう、尽力します。どうぞお楽しみに！
■診療所の看護師・花井美香役／みりちゃむ
診療所をテキパキと回すしっかり者の美香。診療所や子ども食堂でのミンソクと桃子の心和むシーンは、波瀾万丈な物語に安らぎのひとときをもたらしてくれそう。
コメント：
今回初めてギャルではなく、花井美香という看護師の役をやらせていただくことになりました。普段の私とは違い、テキパキハキハキした物おじしない子なので難しい部分もありますが、新しいことに挑戦できるのを嬉しく思います。まだ演技経験も少ないですが、精一杯頑張りますので皆様お楽しみにっ！
■ファングムホテル・トーキョーで働くベルマン・夏目孝彦役／松岡卓弥
昭和歌謡グループ「MATSURI」メンバーとして活動する松岡は、本作がドラマ初出演。
コメント：
今回、ホテルのベルマン夏目孝彦役として初めてドラマに出演させていただきます！連日撮影の現場では貴重な経験をさせて頂いております。まだまだ勉強中ですが、毎回ドキドキしながら楽しく撮影に参加しています！本作品の力になれるように、そして少しでもみなさんの癒しになれたら嬉しいなと思いながら、夏目孝彦を精一杯演じさせていただきます。温かい目で見守って頂き、ご覧いただけたら嬉しいです。
【写真】『10回切って倒れない木はない』衣装姿を披露 みりちゃむ、松岡卓弥ら
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったミンソクは、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子と出会う。
■桃子が勤める風見診療所の院長・風見進役／でんでん
病院経営の傍ら、子ども食堂も運営するなど困っている人を放っておけない性分。幼い頃から桃子のことを知っていて、優しく見守っている。
コメント：
コメディ、ミステリー、サスペンス、そしてファミリー劇場と、盛りだくさんの楽しいドラマです。私が演じる風見院長は、コメディ、ファミリー劇場担当です。そして何とキャストの皆さん初共演です！ワクワクしてます。
■ミンソクが赴任するファングムホテル・トーキョーの支配人・水島栄壱役／矢柴俊博
30年かけて支配人の地位まで昇りつめただけに、突然副支配人となったミンソクに対して嫌味な態度をとる。
コメント：
素敵な作品に参加できて光栄です。久しぶりにお会いした志尊さん。「こんなに大きかったかしら」と衝撃を受けました。存在感が増した姿が頼もしい限りです。逆に私が演じる役へのオーダーは「小物」とのことで笑。少しでも主人公の葛藤に貢献できるよう、イケズを楽しんで演じていきたいと思っております。
■桃子の姉・河瀬杏子役／入山法子
現在は派遣社員として働きながら、桃子と2人で暮らしている。心優しく家族の為に献身的で、桃子もそんな姉が大好きで頼りにしている。世話を焼く杏子と医師の姿から離れた桃子、姉妹ならではの気兼ねなくテンポのいい掛け合いが描かれる。
コメント：
出演のご依頼をいただいた際、志尊淳さんの主演ドラマですと伺い、私で良ければお力添えさせてくださいと即答いたしました。10年ぶりの共演（シーンはあるのか…？）楽しみです。
また、こちらが勝手に、一方的に、親近感を抱きながらご活躍を拝見していた仁村さんと、姉妹という関係性でお芝居できることを、とても嬉しく思っています。
温かいシーンを作れるよう、尽力します。どうぞお楽しみに！
■診療所の看護師・花井美香役／みりちゃむ
診療所をテキパキと回すしっかり者の美香。診療所や子ども食堂でのミンソクと桃子の心和むシーンは、波瀾万丈な物語に安らぎのひとときをもたらしてくれそう。
コメント：
今回初めてギャルではなく、花井美香という看護師の役をやらせていただくことになりました。普段の私とは違い、テキパキハキハキした物おじしない子なので難しい部分もありますが、新しいことに挑戦できるのを嬉しく思います。まだ演技経験も少ないですが、精一杯頑張りますので皆様お楽しみにっ！
■ファングムホテル・トーキョーで働くベルマン・夏目孝彦役／松岡卓弥
昭和歌謡グループ「MATSURI」メンバーとして活動する松岡は、本作がドラマ初出演。
コメント：
今回、ホテルのベルマン夏目孝彦役として初めてドラマに出演させていただきます！連日撮影の現場では貴重な経験をさせて頂いております。まだまだ勉強中ですが、毎回ドキドキしながら楽しく撮影に参加しています！本作品の力になれるように、そして少しでもみなさんの癒しになれたら嬉しいなと思いながら、夏目孝彦を精一杯演じさせていただきます。温かい目で見守って頂き、ご覧いただけたら嬉しいです。