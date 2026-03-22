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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【今週のAIトレンド丸わかり】スマホから操作できるようになった「Claude Cowork・Claude Code」/Google AI StudioとStitchが過去最大のアップデート」と題した動画を公開。ここ1週間で発表された最新AIツールの概要と使い方、関連ニュースをまとめて紹介した。



動画では、特に注目すべきアップデートとして、Anthropicの「Claude Cowork/Claude Code」、Googleの「Google AI Studio」と「Stitch」が取り上げられた。



Anthropicは、AIアシスタント「Claude Cowork」の新機能として、スマホアプリからPCをリモート操作できる「Dispatch」を発表。これは、Claudeのデスクトップアプリ(Claude Cowork)とスマホアプリをペアリングすることで、外出先からでもPC上のファイルを開いたり、プレゼン資料の要点をまとめさせたりといった操作が可能になる機能だ。この機能は、Claudeの有料プランであるProおよびMaxユーザー向けにテスト公開されている。



Googleは、開発者向けの「Google AI Studio」をアップデートし、フルスタック開発に対応したことを発表。これにより、プロンプトを入力するだけで、アプリの表側のデザインから裏側の仕組みまでを一貫して開発できる、より本格的なアプリ開発が可能になったとしている。



同じくGoogleが発表したUIデザイン生成AIツール「Stitch」も、過去最大の大型アップデートを実施。複数のデザインアイデアを並行して実行する機能や、ワンクリックでUIデザインのプロトタイプを作成する機能、さらには日本語の音声会話でUIデザインを作成・調整できる機能などが実装された。Stitchは公式サイトからGoogleアカウントでログインすれば無料で利用できる。



その他、OpenAIが発表した小型AIモデル「GPT-5.4 mini/nano」や、Microsoftの最新画像生成AI「MAI-Image-2」など、多数の最新AIツールが紹介された。



動画で紹介された各ツールの公式サイトへのリンクは、動画のコメント欄に記載されている。AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてはいかがだろうか。