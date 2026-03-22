Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

午前中はPCに向かい、午後はZoom会議、夕方はソファでNetflix。そんな「座りっぱなし生活」を送っていると、ふと身体のだるさが気になる瞬間がありませんか。

ジムに行くほどの気力はないけど、何もしないのもちょっと……。そんなときに通うようしたいのが、デスク下にすっぽり収まるステッパー「Step Walker」です。今回、筋金入りデスクワーカーの筆者が実際に試して、その真価を確かめてみました。

リビングに置いても浮かない落ち着いた見た目

Photo: 山田洋路

シルバー×ブラックのカラーリングは、いわゆる「いかにも運動器具です」という主張がかなり控えめ。リビングのテレビ台の横に置いても、そこまで目立たなそうです。

付属のリモコンもコンパクトにまとまっていて、ボタン配置はシンプル。液晶ディスプレイには時間・回転数・カロリーが表示されるので、今日どれくらい動いたかがひと目でわかる。これは地味にうれしいポイントで、日々のモチベーション維持につながります。

操作はとにかくシンプル

Photo: 山田洋路

「Step Walker」の操作は、リモコンのスタートボタンを押すだけ。液晶画面も見やすく、複雑な設定は不要です。関節の屈曲が約30〜40°と膝にやさしい設計なので、親世代にもすすめられそう。医師歴15年の現役医師と理学療法士が監修しているという安心感も。

デスクワーク中に実際に使ってみた

Photo: 山田洋路

「仕事しながら運動」というコンセプトが気になり、実際にリモートワーク中に試してみました。デスクの足元に「Step Walker」を置いて、自動モードでペダルを動かしながらPC作業。

正直、集中力が途切れるんじゃないかと心配していたんですが、自動モードだと意識しなくても勝手に脚が動くので、作業への影響はほぼゼロ。SlackやGoogle Docsを開きながらでも、まったく違和感なく使えたのが印象的でした。

※自動モード・EMSモードは連続20分まで。使用後は1時間以上のインターバルを空けてください。

意外だった「手動モード」の心地よさ

Photo: 山田洋路

個人的に意外だったのは、手動モード（電源オフ）のほうがリフレッシュ感があったこと。自分のペースでペダルを漕ぐ感覚が、ちょうど散歩しているような心地よさ。午後の眠気覚ましや、考えごとをしたいときにぴったりです。

「自動でラクに運動」と「手動で気分転換」――2つのモードを使い分けられるのは、大きなメリット。なお、電源オフモードなら連続使用時間の制限がないため、長時間の会議中にも自由に使えます。

EMSの刺激は本当に効いているのか？

Photo: 山田洋路

EMS（筋電気刺激）には自動制御プログラムが搭載されていて、刺激のリズムが自動的に変化する仕組み。効率的な筋力トレーニングをサポートするよう設計されているとのことです。

レベル1から順に上げていったところ、体感はこんな感じでした。

レベル1〜3：足裏にうっすらとした振動のような刺激。「あ、何か感じるかも？」くらいレベル4〜：ふくらはぎの筋肉がピクピクと勝手に動く感覚がはっきり出てくる

自分の意思とは無関係に筋肉が反応するので、「あ、これは確かに働いている」と実感できます。テレビを見ながらでもEMSが勝手に筋肉を動かしてくれるので、まさにながらトレーニング（※個人の感想です）。

携帯性と設置のリアル

Photo: 山田洋路

幅45cmというサイズ感は、新聞紙を広げたときの約半分。リビングの片隅、デスク下、ベッド脇――どこに置いてもスペースを圧迫しません。

使いたいと思ったら、マットを敷いて本体をのせるだけ。この「出して→使って→しまう」のハードルの低さは、毎日続けるうえで正直いちばん大事なポイントだと感じます。

使わないときはソファの横や棚の上にさっと収納。以前買ったステッパーは大きくて出しっぱなしになっていたんですが、「Step Walker」ならその心配はなさそうです。ワンルームでも置き場所に困らないサイズ感。

動作音約25dB（メーカー公称値）は本当に静かか？

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メーカー公称「約25dB」という静音性を、実際の生活シーンで確かめてみました。

結論から言うと、作業中はまったく気にならないレベルです。感覚的には、PCのファンの音より少し大きいかな、という程度。テレビをつけていたら紛れてしまいます。

深夜の静かな部屋でも、「コトコトコト……」という控えめな音が聞こえるくらい。マンション住まいでも、近隣に迷惑をかけるようなレベルではありませんでした。夜のリラックスタイムにも気兼ねなく使える静かさでした。

「Step Walker」を使ってみて感じたのは、運動のハードルをぐっと下げてくれるプロダクトだということ。ジムに通う時間がなくても、デスクの下で脚を動かすだけで「今日もちょっと動けた」という実感が得られる。これが積み重なると、身体が軽くなったような気分の変化を感じます。

在宅ワーカーはもちろん、テレビを見ながら運動不足を解消したい方、膝への負担が気になる親世代へのプレゼントにも良さそうです。

気になった方は、まずは以下リンクより詳細をチェックしてみてください。「座りっぱなし」を変える第一歩は、思ったより小さくて済むかもしれません。

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Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。