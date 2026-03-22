◆オープン戦 ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）

広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝が「７回の男」に急浮上した。この日は７回に登板し３者凡退に抑え、６戦連続０封。「結果もついてきている」と胸を張った右腕に、勝ちパターン起用に消極的だった新井監督も方針転換だ。「ビハインドだけじゃなしに、同点、もしくは勝っている場面も視野に入ってきている」と明かした。

指揮官は、開幕時点では８回は島内、９回は森浦に任せることを明言。この日はその２人につなぐ７回を新人に託した。シーズンでも同様の起用となる可能性を「そうだね」と認め、「完璧なピッチングだった。楽しみ」と期待。開幕から勝利の方程式に組み込むプランが選択肢に入ってきた。

入団時は最速１５２キロだったが、１８日のオリックス戦（京セラＤ）で１５５キロを連発。この日はさらに１キロ更新する１５６キロで笹川から空振り三振を奪った。当初は先発候補も、空振りが取れる真っすぐの持ち主で適性も十分だ。「任されたイニングを思い切って投げていくだけ」と斉藤汰。生きのいいルーキーは、無限の可能性を秘めている。（直川 響）