ブライトンvsリバプール 試合記録
【プレミアリーグ第31節】(AMEXスタジアム)
ブライトン 2-1(前半1-1)リバプール
<得点者>
[ブ]ダニー・ウェルベック2(14分、56分)
[リ]ミロシュ・ケルケズ(30分)
<警告>
[ブ]ヤンクバ・ミンテ(25分)、ディエゴ・ゴメス(45分+5)、ダニー・ウェルベック(48分)、ルイス・ダンク(85分)、マッツ・ビーファー(90分+4)、ファビアン・ヒュルツェラー(68分)
[リ]イブラヒマ・コナテ(45分)、ジェレミー・フリンポン(61分)、アレクシス・マック・アリスター(68分)、ドミニク・ショボスライ(79分)、フェデリコ・キエーザ(90分)
└三笘薫が代表活動前に戦線復帰しキレキレ存在感、ブライトンは2連勝!! リバプールはサラー&アリソン欠場にエキティケ負傷交代で3戦未勝利
ブライトン 2-1(前半1-1)リバプール
<得点者>
[ブ]ダニー・ウェルベック2(14分、56分)
[リ]ミロシュ・ケルケズ(30分)
<警告>
[ブ]ヤンクバ・ミンテ(25分)、ディエゴ・ゴメス(45分+5)、ダニー・ウェルベック(48分)、ルイス・ダンク(85分)、マッツ・ビーファー(90分+4)、ファビアン・ヒュルツェラー(68分)
[リ]イブラヒマ・コナテ(45分)、ジェレミー・フリンポン(61分)、アレクシス・マック・アリスター(68分)、ドミニク・ショボスライ(79分)、フェデリコ・キエーザ(90分)
└三笘薫が代表活動前に戦線復帰しキレキレ存在感、ブライトンは2連勝!! リバプールはサラー&アリソン欠場にエキティケ負傷交代で3戦未勝利