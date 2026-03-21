Snow Manラウールが、3月20日、自身のInstagramを更新。ストーリー機能で意味深メッセージを投稿し、ファンをザワつかせている。

「ラウールさんは真っ白な背景に黒文字で、《様々な花粉が飛び交う世の中です。》と記され、下段にはひときわ大きな文字で《ご自愛ください…》とだけ配置されていたのです」（芸能記者）

一見すれば花粉シーズンへの気遣いとも受け取れるが、余白の多さと強調された言葉が、逆に深読みを誘う形に。Xでは様々な反応が寄せられた。

《自分が信じる事が一番大事だね》

《その優しさとユーモア最高だよ》

こうした声が出る背景について、芸能プロ関係者が語る。

「ここ最近、メンバーをめぐる話題でファン同士が対立することが目立っています。そうした状況を踏まえ、ラウールさんは“花粉”という比喩を用いて、世間の雑音に振り回されないでほしいというメッセージを含ませている可能性はあるでしょう。

さらに“ご自愛ください”という締め方がポイントです。つまり、自分と意見の合わない相手とバトルして傷つけあうのではなく、距離を取り、冷静さを促す意図も感じられます」

最近では3月18日、同グループの渡辺翔太が、共演した女性タレントに対する一部のファンからの過激な批判についてYouTubeで言及。収録現場で自ら女性タレントに謝罪したことを明かすなど“ファンの暴走”を諫めるような発言をして話題になった。

さらに、今回ラウールが意識したのは宮舘涼太の発言である可能性もある。

「2月、日本テレビの黒田みゆアナとのお泊まり愛が報じられた宮舘さんは、3月15日に会員ブログで初めて言及。ファンに謝罪したうえで、《様々な憶測が飛び交う世の中です》と、“憶測”であることを強調していました。

それを受けてラウールさんは今回、《様々な花粉が飛び交う世の中です》と似た表現を使いました。飛び交う真偽不明の情報や憶測に対し、やんわりと注意喚起をしたのかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

真意は本人のみぞ知るところだ……。