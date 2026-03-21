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ポイ活と投資に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【爆益リボ攻略】急げ11000円貰える メルペイ定額払いキャンペーン みんなの銀行 連携キャンペーン」と題した動画を公開した。メルペイの「定額払い」を利用することで、最大10,000円相当のポイントが還元されるキャンペーンについて解説。期間が短く、対象者が限定されているものの、「50%還元」を最大限に活用する攻略法を紹介した。



今回紹介されたのは、メルペイの定額払いを初めて利用するユーザーを対象としたキャンペーン。期間中に支払いをした元金の50%相当のポイントが還元され、上限は10,000ポイントとなっている。出演者のネコ山氏は、最も効率よくポイントを獲得する方法として、2万円分の買い物をすることを推奨している。



注意点として、キャンペーン期間が2026年4月3日までと非常に短いことが挙げられる。また、本キャンペーンは定額払いを初めて利用するユーザーが対象のため、過去に利用経験がある場合は対象外となる。ネコ山氏は、自身が過去に同様のキャンペーンを攻略済みであるため今回は対象外であることを示し、視聴者に対象者であるかどうかの確認を促した。



定額払いはリボ払いの一種で通常は手数料が発生するが、今回は手数料が実質無料になるキャンペーンも同時開催されているという。攻略法としては、まずキャンペーンにエントリーし、定額払いの審査を申し込む。その後、メルカードまたはメルペイのあと払いで2万円分の買い物をし、アプリの支払い履歴からその買い物を「定額払い」に変更する。この際、月々の支払い設定額を2万円以上にすることで、一括で支払いが完了し、手数料の発生を抑えることができる。支払い完了と同時に10,000ポイントが付与される仕組みだ。



なお、交通系ICや各種プリペイドカードへのチャージはキャンペーン対象外だが、Amazonギフト券の購入は対象になる可能性が高いとのこと。付与されるポイントの有効期限は60日間と短いため、ネコ山氏は自身の使い方として、ビットコインの購入やApple Pay経由でのSuicaチャージなどを例に挙げた。



動画では、あわせて「みんなの銀行」の口座とメルペイを初めて連携することで現金1,000円がもらえるキャンペーンも紹介された。こちらは4月30日までとなっている。ネコ山氏は、対象者は「急いでくださいね」と呼びかけ、早めの対応を推奨している。