ユニクロ「UT」4月のコラボが超豪華！ “サンリオ”“ドラクエ”“スーパーマリオ”などまとめて紹介
少しずつ暖かくなってきて、クローゼットの衣替えにぴったりな時期。「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランドの「UT」では、サンリオや『スーパーマリオ』など豪華コラボが目白押しです。今回は4月に発売される注目アイテムをまとめてご紹介します。
【写真】4月発売の「UT」を写真で一気に見る（全74枚）
■待望の『スーパーマリオ』コラボが誕生
まず見逃せないのは、4月24日（金）公開の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を題材にした「UT」。
本商品は4月下旬に発売され、ラインナップには、マリオと仲間たちの躍動感あふれる姿を施したメンズTシャツとキッズTシャツが各4種ずつ展開され、いずれもアクション、笑い、感動と、多彩な要素が織りなす壮大な物語の世界観がたっぷりと詰まったデザインです。
■40周年の『ドラゴンクエスト』と初コラボ
同じく4月下旬から登場するのは、誕生から40周年を迎えたロールプレイングゲームの金字塔『ドラゴンクエスト』との初のコラボレーション商品。
バックスタイルに施したキングスライムがインパクト大なデザインなど、壮大な世界観と緻密なストーリー、個性豊かなキャラクターやモンスターたちといった、同タイトルの魅力の数々を表現したTシャツ4種がそろいます。
■人々を魅了する漫画作品が仲間入り
また、集英社創業100周年を記念した特別な「UT」に新作が仲間入り。
「週刊少年ジャンプ」や「週刊ヤングジャンプ」など人気コミック誌から世界中の人々を魅了する漫画作品をセレクトし、それぞれの世界観をTシャツで表現した圧巻のコレクションで、4月中旬からは『GANTZ』、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』、『呪術廻戦』、『HUNTER × HUNTER』、『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』の胸熱なアイテムが新たに販売されます。
■ケアベアたちのレトロなリンガーT
そして、世界中で長く愛され続ける人気キャラクターのアイコニックなイラストのコレクション「チアフルキャラクターズ UT」は4月3日（金）から発売。
『ケアベア』のヴィンテージコミックアートを使用したレトロな配色の3種と、『パワーパフ ガールズ』の強くてかわいい3人のガールズをワンポイントでプリントしたリンガーTシャツ1種が並び、自分らしいスタイリングを楽しめます。
■『リロ＆スティッチ』の心地よい新作も
こちらも4月上旬に登場するのが、「ディズニー UT」の新作Tシャツ2種。
『リロ＆スティッチ』の魅力的なデザインと心温まるメッセージをつめ込んだデザインで、オーバーサイズも心地よい、気分が晴れやかになるコレクションです。
■クラッシックなディズニーデザインが追加
加えて、ディズニー、ピクサー、マーベル、『スター・ウォーズ』作品に登場するさまざまなアイコニックキャラクターが大集合する「マジック フォー オール アイコンズ」から、新デザイン4種が4月上旬より販売開始。
ピノキオとフィガロのクラッシックな存在感を楽しむレトロなリンガーTをはじめ、『101匹わんちゃん』の存在感が抜群の1枚や、『くまのプーさん』とミッキーマウスのスタイリッシュなボーダーTがゲットできます。
■「POP MART」からは“MOLLY”がコラボ
「POP MART（ポップマート）」からは、4月下旬から、今年20周年を迎えるMOLLY（モリー）とのコラボレーションが実現。
MOLLYは、印象的な湖のような青い瞳と、遊び心のある口元を持ち、絵を描くことに情熱を注ぎ、尽きることのない好奇心で周囲の世界を驚嘆の眼差しで捉え続けている少女で、ラインナップには洗練されたアートスタイルのTシャツ4種とキッズTシャツ4種が展開されます。
■『mofusand』から“スイーツにゃん”が登場
さらに人気の『mofusand』新コレクションとして、かわいいお菓子をモチーフにした“スイーツにゃん”シリーズが4月上旬より登場。
イラストレーター“ぢゅの”によるとってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちと、マカロンやアイスクリームなどのお菓子が合わさった、愛らしいキッズTシャツ4種がラインナップです。
■サンリオ×フルーツのキュートなデザイン
大人気のサンリオキャラクターズに、トレンドのフルーツモチーフを取り入れたキュートなコレクションは4月中旬から発売。
りんご、バナナ、オレンジのころんとしたフォルムがかわいらしいベビー向けのパジャマコレクションで、ハローキティ、ポチャッコ、シナモロールの3種デザインが並びます。
■『マイクラ』新作は“ステテコ”
大人気ゲーム『マインクラフト』の世界を描いたコレクションには新作が追加されます。
4月下旬に仲間入りするのは、ユニークなキャラクターの姿をグラフィックでデザインしたキッズ用「コットンステテコ」3種。なお、6月には新デザインのTシャツも追加される予定です。
■動物をテーマにした浮世絵コレクション
多彩な表現で描かれる“動物”をテーマにした「浮世絵コレクション」は、4月上旬より販売がスタート。
全4種のTシャツには、猫や狐などの身近な動物から、象などの舶来、または空想上の生き物までさまざまな動物がデザインされており、江戸の人々の生活や文化と動物との深い関係を味わうことができる絵師による多彩な表現を満喫できます。
■トヨタの名車をグラフィックで表現
4月中旬より展開される「トヨタ UT」は、世界中で愛される名車をグラフィックで表現。
ランドクルーザー、カローラ、トヨタ 2000GT、ハイエースという、それぞれの車種をフィーチャーした4種ラインナップで、アーティスト河村康輔氏が、各車種の持つ独自の魅力を視覚的にインパクトのあるグラフィックで仕上げたといいます。
【写真】4月発売の「UT」を写真で一気に見る（全74枚）
■待望の『スーパーマリオ』コラボが誕生
まず見逃せないのは、4月24日（金）公開の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を題材にした「UT」。
■40周年の『ドラゴンクエスト』と初コラボ
同じく4月下旬から登場するのは、誕生から40周年を迎えたロールプレイングゲームの金字塔『ドラゴンクエスト』との初のコラボレーション商品。
バックスタイルに施したキングスライムがインパクト大なデザインなど、壮大な世界観と緻密なストーリー、個性豊かなキャラクターやモンスターたちといった、同タイトルの魅力の数々を表現したTシャツ4種がそろいます。
■人々を魅了する漫画作品が仲間入り
また、集英社創業100周年を記念した特別な「UT」に新作が仲間入り。
「週刊少年ジャンプ」や「週刊ヤングジャンプ」など人気コミック誌から世界中の人々を魅了する漫画作品をセレクトし、それぞれの世界観をTシャツで表現した圧巻のコレクションで、4月中旬からは『GANTZ』、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』、『呪術廻戦』、『HUNTER × HUNTER』、『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』の胸熱なアイテムが新たに販売されます。
■ケアベアたちのレトロなリンガーT
そして、世界中で長く愛され続ける人気キャラクターのアイコニックなイラストのコレクション「チアフルキャラクターズ UT」は4月3日（金）から発売。
『ケアベア』のヴィンテージコミックアートを使用したレトロな配色の3種と、『パワーパフ ガールズ』の強くてかわいい3人のガールズをワンポイントでプリントしたリンガーTシャツ1種が並び、自分らしいスタイリングを楽しめます。
■『リロ＆スティッチ』の心地よい新作も
こちらも4月上旬に登場するのが、「ディズニー UT」の新作Tシャツ2種。
『リロ＆スティッチ』の魅力的なデザインと心温まるメッセージをつめ込んだデザインで、オーバーサイズも心地よい、気分が晴れやかになるコレクションです。
■クラッシックなディズニーデザインが追加
加えて、ディズニー、ピクサー、マーベル、『スター・ウォーズ』作品に登場するさまざまなアイコニックキャラクターが大集合する「マジック フォー オール アイコンズ」から、新デザイン4種が4月上旬より販売開始。
ピノキオとフィガロのクラッシックな存在感を楽しむレトロなリンガーTをはじめ、『101匹わんちゃん』の存在感が抜群の1枚や、『くまのプーさん』とミッキーマウスのスタイリッシュなボーダーTがゲットできます。
■「POP MART」からは“MOLLY”がコラボ
「POP MART（ポップマート）」からは、4月下旬から、今年20周年を迎えるMOLLY（モリー）とのコラボレーションが実現。
MOLLYは、印象的な湖のような青い瞳と、遊び心のある口元を持ち、絵を描くことに情熱を注ぎ、尽きることのない好奇心で周囲の世界を驚嘆の眼差しで捉え続けている少女で、ラインナップには洗練されたアートスタイルのTシャツ4種とキッズTシャツ4種が展開されます。
■『mofusand』から“スイーツにゃん”が登場
さらに人気の『mofusand』新コレクションとして、かわいいお菓子をモチーフにした“スイーツにゃん”シリーズが4月上旬より登場。
イラストレーター“ぢゅの”によるとってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちと、マカロンやアイスクリームなどのお菓子が合わさった、愛らしいキッズTシャツ4種がラインナップです。
■サンリオ×フルーツのキュートなデザイン
大人気のサンリオキャラクターズに、トレンドのフルーツモチーフを取り入れたキュートなコレクションは4月中旬から発売。
りんご、バナナ、オレンジのころんとしたフォルムがかわいらしいベビー向けのパジャマコレクションで、ハローキティ、ポチャッコ、シナモロールの3種デザインが並びます。
■『マイクラ』新作は“ステテコ”
大人気ゲーム『マインクラフト』の世界を描いたコレクションには新作が追加されます。
4月下旬に仲間入りするのは、ユニークなキャラクターの姿をグラフィックでデザインしたキッズ用「コットンステテコ」3種。なお、6月には新デザインのTシャツも追加される予定です。
■動物をテーマにした浮世絵コレクション
多彩な表現で描かれる“動物”をテーマにした「浮世絵コレクション」は、4月上旬より販売がスタート。
全4種のTシャツには、猫や狐などの身近な動物から、象などの舶来、または空想上の生き物までさまざまな動物がデザインされており、江戸の人々の生活や文化と動物との深い関係を味わうことができる絵師による多彩な表現を満喫できます。
■トヨタの名車をグラフィックで表現
4月中旬より展開される「トヨタ UT」は、世界中で愛される名車をグラフィックで表現。
ランドクルーザー、カローラ、トヨタ 2000GT、ハイエースという、それぞれの車種をフィーチャーした4種ラインナップで、アーティスト河村康輔氏が、各車種の持つ独自の魅力を視覚的にインパクトのあるグラフィックで仕上げたといいます。