『山田轟法律事務所』“寅子”伊藤沙莉、“よね”土居志央梨への“壁ドン”にネット爆笑「ひどすぎwww」「解像度高い」（ネタバレあり）

『山田轟法律事務所』“寅子”伊藤沙莉、“よね”土居志央梨への“壁ドン”にネット爆笑「ひどすぎwww」「解像度高い」（ネタバレあり）