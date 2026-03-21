HKT48の渕上舞（29）がこのほど、自身のX（旧ツイッター）で体調不良からの活動再開を報告した。ネット上では、同姓同名の声優・渕上舞とのやり取りが話題となっている。



【写真】2021年に邂逅を果たした際の“ダブル”渕上舞 心なしか顔もソックリ？

HKT48の渕上は2025年5月から体調不良のため活動を休止していたが、今年2月11日から活動を再開。3月13日にはHKT劇場での公演に復帰を果たした。



13日の復帰公演後に、HKT48・渕上は「本日の目撃者公演で劇場公演に復帰させていただきました！」とXで報告。「平日にも関わらず、県外からもたくさんの方が足を運んでくださって本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ただいま」と感謝を記した。



この劇場復帰の報告ポストに対して、声優の渕上が19日に「舞ちゃん、復帰おめでとう❤︎のんびりね。」とエールを送った。エールに対して、HKT48の渕上も「まいまいさーん いつも本当にありがとうございます」と反応していた。



2人に関しては、2015年5月に発表された「AKB48 41stシングル 選抜総選挙」速報でHKT48・渕上が速報で15位にランクインした際に、声優の渕上に対して祝福メッセージが送られるなど、たびたび同一人物と間違われることをお互いに明かしている。



それ以降、声優・渕上のXのアカウント名は「渕上舞(声優)」、HKT48・渕上は「渕上舞(HKT48)」と区別している。私生活での交流もあり、お互いの誕生日には二人で祝福し合う写真もSNSで投稿している。2021年にはWebラジオ「渕上舞と渕上舞の“舞 ネーム イズ 渕上！”」で正式に共演が実現した。



この“ダブル渕上舞”のやり取りに、ネット上では「同姓同名！？」「お二人ってもう知り合ってたんや！」「渕上舞と渕上舞のやりとり、混乱の極みや」「芸能界で漢字まで同姓同名の方って珍しい」と驚く声や、「またお二人のラジオが聞きたい」「ほっこり！」と再共演を望む声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）