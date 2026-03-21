◆部下の要望を「そのまま聞く」のは優しさではない…成長を止めるNGな聞き方

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。単なる同情ではなく、相手の視点を論理的に理解する「認知的共感」の技術を体系化した、悩める上司たちの「読むサプリ」だ。呼吸を合わせる基本から、自身の無意識を言語化する応用、さらには「飲み会の失敗事例」や「エース部下の退職」といった実例に基づく「しくじり」分析まで網羅。表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウが詰まった決定版！

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

安心感を生む「心の鏡」としての共感術

営業の基本テクニックのひとつに「バックトラッキング（オウム返し）」があります。たとえば、携帯電話ショップでのお客様とのやりとりを見てみましょう。

来店したお客様は、バックトラッキングによって「自分の話をきちんと聞いてくれている」「悩みを理解しようとしてくれている」と感じ、スタッフへの信頼感が高まりやすいです。結果として、その後の商談もスムーズに進みやすくなるのです。

傾聴を「価値提案」へと進化させる切り替え

ただし、もちろんオウム返しだけで終わってしまうと、話は細かいまま、視野も狭くなりがちです。ここで有効なのが、「チャンクアップ」です。視点を一段上げて、相手の本質的なニーズを探るのです。

見落としがちな「真の動機」に光を当てる

たとえば、先ほどのお客様に対して、「なぜ新しいプランに興味を持たれたのですか？ きっかけは何でしたか？」と問いかけてみます。すると、「最近、友人に教わったスマホゲームにハマっていて、データ使い放題が必要になったんですよ」と返ってくるかもしれません。

この時点で、本当のニーズは「プラン変更」ではなく「ゲームをもっと快適に楽しみたい」ことだと見えてきます。これがチャンクアップの視点です。

期待を超える提案を生む「解決のシナリオ」

さらに「いまのスマホで、そのゲームは快適にできていますか？」と尋ねたところ、「5年以上前の機種だからサクサクじゃなくて“サ〜ク”ぐらいですかね」といった答えが返ってきたとしましょう。

ここで「最新のスマホにするとゲームも超快適ですよ。すぐに体験できますから試してみませんか？」と提案すれば、新たな商談に広がる可能性が生まれます。

【解説】「御用聞き」で終わらないマネジメント

この事例は、単なるセールストークの事例にとどまりません。部下のキャリア支援やモチベーション管理に悩むマネジメント層にとって、極めて重要な「対話の構造」を示唆しています。

部下との1on1で、「もっと研修に行きたいです」「業務量を減らしてほしいです」といった要望が出たとき、どう返していますか？「研修に行きたいんだね（バックトラッキング）」と受け止めるだけでは、単なる「御用聞き」です。

もちろん信頼関係は築けますが、そこから一歩進んで部下の成長や組織の成果に結びつけるには、事例にあるような「チャンクアップ（視点の引き上げ）」が不可欠です。

表面的な「要望」から、真の「動機」へ

携帯ショップのお客様が「プラン変更（手段）」を通して「ゲームの快適さ（目的）」を求めていたように、部下の言葉の裏にも必ず「真の動機」が隠れています。「なぜ研修に行きたいの？」と問いかけ、視座を上げさせてみてください。「スキルを身につけて、リーダーを任されたいから」という本音が出てくるかもしれません。

もしそうなら、あなたの提案は「研修の承認」だけにとどまりません。「それなら、研修よりも来月のこのプロジェクトでリーダー補佐をやるほうが近道かもしれないよ」といった、より効果的で、部下の意欲に火をつける「期待を超えた提案」が可能になります。

問いかけ一つで、上司の価値は変わる

バックトラッキングで「安心感」という土台を作り、チャンクアップで「未来の可能性」を広げる。この2つのステップを踏むことで、部下はあなたを単なる「管理者」ではなく、自分のキャリアを真剣に考えてくれる「パートナー」として信頼するようになります。

「で、どうしたいの？」と結論を急ぐ前に、「その先に何を実現したいの？」と一つ視点を上げてみてください。その問いかけが、部下の視界を一気に広げるはずです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。